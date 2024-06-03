Через мобілізацію в Україні зросла кількість чоловіків, які вступають до аспірантури

Під час іспиту на вступ до аспірантури. Фото: pdatu.edu.ua

В Україні різко збільшилася кількість охочих вступити до аспірантури — зі 100-120 до 200 тисяч. Велика кількість цих охочих — чоловіки старшого віку, які, ймовірно, намагаються таким чином уникнути мобілізації до лав ЗСУ.

Про це в ефірі національного телемарафону єдиних новин заявив заступник міністра освіти та науки України Михайло Винницький.

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2024 року в Україні значно зросла кількість охочих вступити до аспірантури.

"Цього року вже перевищило 200 тисяч з величезною кількістю чоловіків старшого віку, які, очевидно, мають свої причини реєструватися та бажати вступити в освітні програми", — наголосив Винницький.

За словами заступника міністра, зазвичай кількість вступників до аспірантури не перевищує 100-120 тисяч осіб.

Контроль за чоловіками буде жорсткий

Винницький підкреслив — у Міносвіти розуміють, що щонайменше для частини чоловіків мобілізаційного віку вступ до аспірантури є спробою уникнути мобілізації до лав ЗСУ.

Тому, зазначив заступник міністра освіти, іспит під час вступу до аспірантури буде серйозним.

"Освіта не має бути засобом уникання конституційного обов'язку, тому буде достатньо жорстка система відбору", — запевнив Михайло Винницький.

Нагадаємо, що після ухвалення нового закону про мобілізацію в Україні зросла кількість охочих чоловіків віком від 25 років вступити до аспірантури, аби уникнути мобілізації.

Цей факт підтвердила в ефірі Вечір.LIVE і народна депутатка Юлія Гришина.

Також Новини.LIVE наголошували на тому, що навіть звільненим від мобілізації аспірантам треба оновити свої дані у територіальних центрах комплектування.