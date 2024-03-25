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Минометчики Азова показали кадры ведения огня по вражеским целям

25 марта 2024 08:02
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Минометчики Азова показали кадры ведения огня по вражеским целям
Украинский защитник. Фото: Азов
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинские защитники продолжают уничтожать врага и его технику на нашей земле. В частности, бойцы полка "Азов" показали кадры работы минометного расчета по врагу возле Кременной Луганской области.

Фото боя обнародовала пресс-служба "Азова" в Telegram в понедельник, 25 марта.

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"Конечно, мы иногда попадаем под обстрел именно во время работы. Но ведь мы не можем сказать: "Да нет, я не буду стрелять, потому что по нам прилетает", — рассказал один из воинов.

минометчики Азову
Минометчики "Азова". Фото: Азов
минометчики Азову
Минометчик "Азова". Фото: Азов

Он подчеркнул, что бойцы все равно продолжают свою работу: чтобы прикрыть пехоту, чтобы успешно эвакуировали раненых и чтобы собратья заняли вражеские позиции.

минометчики Азову
Минометчики "Азова". Фото: Азов
минометчики Азову
Минометчики "Азова". Фото: Азов

Защитники показали, как минометный расчет 12 бригады специального назначения "Азов" ведет огонь по вражеских целях в Серебрянском лесничестве.

минометчики Азову
Минометчики "Азова". Фото: Азов
минометчики Азову
Защитник. Фото: Азов
скриншот сообщения Азову
Скриншот поста Азова

Напомним, за прошедшие сутки ВСУ поразили две системы ПВО, средство РЭБ и артиллерию россиян. В общей сложности на фронте произошло 60 боевых столкновений с врагом.

Также мы писали, что на Бахмутском направлении аэроразведка пограничников бригады Гвардии наступления "Месть" уничтожила российский БТР-82А.

ВСУ
Нацгвардия
полк "Азов"
война в Украине
защитники
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