Минометчики Азова показали кадры ведения огня по вражеским целям

Украинский защитник. Фото: Азов

Украинские защитники продолжают уничтожать врага и его технику на нашей земле. В частности, бойцы полка "Азов" показали кадры работы минометного расчета по врагу возле Кременной Луганской области.

Фото боя обнародовала пресс-служба "Азова" в Telegram в понедельник, 25 марта.

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"Конечно, мы иногда попадаем под обстрел именно во время работы. Но ведь мы не можем сказать: "Да нет, я не буду стрелять, потому что по нам прилетает", — рассказал один из воинов.

Минометчики "Азова". Фото: Азов

Минометчик "Азова". Фото: Азов

Он подчеркнул, что бойцы все равно продолжают свою работу: чтобы прикрыть пехоту, чтобы успешно эвакуировали раненых и чтобы собратья заняли вражеские позиции.

Минометчики "Азова". Фото: Азов

Минометчики "Азова". Фото: Азов

Защитники показали, как минометный расчет 12 бригады специального назначения "Азов" ведет огонь по вражеских целях в Серебрянском лесничестве.

Минометчики "Азова". Фото: Азов

Защитник. Фото: Азов

Скриншот поста Азова

Напомним, за прошедшие сутки ВСУ поразили две системы ПВО, средство РЭБ и артиллерию россиян. В общей сложности на фронте произошло 60 боевых столкновений с врагом.

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