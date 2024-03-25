Мінометники Азову показали кадри ведення вогню по ворожих цілях
Українські захисники продовжують нищити ворога та його техніку на нашій землі. Зокрема, бійці полку "Азов" показали кадри роботи мінометного розрахунку по ворогу неподалік Кремінної Луганської області.
Фото бою оприлюднила пресслужба "Азову" у Telegram в понеділок, 25 березня.
Знищення окупантів
"Звісно, ми іноді потрапляємо під обстріл саме під час роботи. Але ж ми не можемо сказати: "Та ні, я не буду стріляти, бо по нас прилітає", — розповів один з воїнів.
Він наголосив, що бійці все одно продовжують свою роботу: щоб прикрити піхоту, щоб вдало евакуювали поранених та щоб побратими зайняли ворожі позиції.
Захисники показали, як мінометний розрахунок 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" веде вогонь по ворожих цілях у Серебрянському лісництві.
Нагадаємо, протягом минулої доби ЗСУ уразили дві системи ППО, засіб РЕБ та артилерію росіян. Загалом на фронті відбулося 60 бойових зіткнень з ворогом.
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