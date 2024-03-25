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Мінометники Азову показали кадри ведення вогню по ворожих цілях

25 березня 2024 08:02
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Мінометники Азову показали кадри ведення вогню по ворожих цілях
Український захисник. Фото: Азов
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українські захисники продовжують нищити ворога та його техніку на нашій землі. Зокрема, бійці полку "Азов" показали кадри роботи мінометного розрахунку по ворогу неподалік Кремінної Луганської області.

Фото бою оприлюднила пресслужба "Азову" у Telegram в понеділок, 25 березня.

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"Звісно, ми іноді потрапляємо під обстріл саме під час роботи. Але ж ми не можемо сказати: "Та ні, я не буду стріляти, бо по нас прилітає", — розповів один з воїнів.

мінометники Азову
Мінометники "Азову". Фото: Азов
мінометники Азову
Мінометник "Азову". Фото: Азов

Він наголосив, що бійці все одно продовжують свою роботу: щоб прикрити піхоту, щоб вдало евакуювали поранених та щоб побратими зайняли ворожі позиції.

мінометники Азову
Мінометники "Азову". Фото: Азов
мінометники Азову
Мінометники "Азову". Фото: Азов

Захисники показали, як мінометний розрахунок 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" веде вогонь по ворожих цілях у Серебрянському лісництві.

мінометники Азову
Мінометники "Азову". Фото: Азов
мінометники Азову
Захисник. Фото: Азов
скриншот допису Азову
Скриншот допису Азову

Нагадаємо, протягом минулої доби ЗСУ уразили дві системи ППО, засіб РЕБ та артилерію росіян. Загалом на фронті відбулося 60 бойових зіткнень з ворогом.

Також ми писали, що на Бахмутському напрямку аеророзвідка прикордонників бригади Гвардії наступу "Помста" знищила російський БТР-82А.

ЗСУ
Нацгвардія
полк "Азов"
війна в Україні
захисники
фронт

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