Мінометники Азову показали кадри ведення вогню по ворожих цілях

Український захисник. Фото: Азов

Українські захисники продовжують нищити ворога та його техніку на нашій землі. Зокрема, бійці полку "Азов" показали кадри роботи мінометного розрахунку по ворогу неподалік Кремінної Луганської області.

Фото бою оприлюднила пресслужба "Азову" у Telegram в понеділок, 25 березня.

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"Звісно, ми іноді потрапляємо під обстріл саме під час роботи. Але ж ми не можемо сказати: "Та ні, я не буду стріляти, бо по нас прилітає", — розповів один з воїнів.

Мінометники "Азову". Фото: Азов

Мінометник "Азову". Фото: Азов

Він наголосив, що бійці все одно продовжують свою роботу: щоб прикрити піхоту, щоб вдало евакуювали поранених та щоб побратими зайняли ворожі позиції.

Мінометники "Азову". Фото: Азов

Мінометники "Азову". Фото: Азов

Захисники показали, як мінометний розрахунок 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" веде вогонь по ворожих цілях у Серебрянському лісництві.

Мінометники "Азову". Фото: Азов

Захисник. Фото: Азов

Скриншот допису Азову

Нагадаємо, протягом минулої доби ЗСУ уразили дві системи ППО, засіб РЕБ та артилерію росіян. Загалом на фронті відбулося 60 бойових зіткнень з ворогом.

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