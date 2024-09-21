Новый проект психологической реабилитации для военных — в Минобороны рассказали подробности

Реабилитационный центр для военных. Фото: АрмияInform

В Министерстве обороны запускается пилотный проект комплексной реабилитации украинских защитников. Инициатива будет интересна и гражданским, так как будут также привлекать гражданских специалистов, которые смогут рекрутироваться в Силы обороны на офицерские должности.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины в субботу, 21 сентября.

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Психологическая реабилитация военных

В Минобороны рассказали о старте нового проекта комплексной реабилитации военнослужащих, к которому будут привлекать также гражданских специалистов, которые будут иметь возможность рекрутироваться в Силы обороны на офицерские должности.

Как рассказала представитель Минобороны Валентина Оболенцева, основной задачей управления психологического обеспечения является обучение военных специалистов-психологов. Подготовка специалистов будет происходить в рамках базовой военной подготовки.

По новому пилотному проекту Минобороны психологическое восстановление будет включать возможность прохождения реабилитации военнослужащих вместе с семьями.

"Предусмотренная продолжительность психологического восстановления составляет 14 дней, работать с военнослужащими будет как военный, так и гражданский психолог. Медицинская помощь, физическая реабилитация и психологическая поддержка — это тот комплекс мероприятий, необходимый для реабилитации наших пленных", — рассказала в.и.о. управления психологического обеспечения.

В планах — повышать квалификацию гражданских психологов и предоставлять им возможность рекрутироваться в армию на офицерские должности. Начало проекта запланировано на октябрь или ноябрь.

Напомним, Министерство здравоохранения требует, чтобы каждый военный на стационарном лечении получал не менее трех часов реабилитации в день. Услуги зависят от личных потребностей пациента.

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