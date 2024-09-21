Новий проєкт психологічної реабілітації для військових — у Міноборони розповіли подробиці

Реабілітаційний центр для військових. Фото: АрміяInform

У Міністерстві оборони запускають пілотний проєкт комплексної реабілітації українських захисників. Ініціатива буде цікава і цивільним, адже залучатимуть також цивільних фахівців, які зможуть рекрутуватися до Сил оборони на офіцерські посади.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України у суботу, 21 вересня.

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Психологічна реабілітація військових

У Міноборони розповіли про старт нового проєкту комплексної реабілітації військовослужбовців, до якого залучатимуть також цивільних фахівців, які матимуть можливість рекрутуватися до Сил оборони на офіцерські посади.

Як розповіла представниця Міноборони Валентина Оболенцева, основним завданням управління психологічного забезпечення є навчання військових фахівців-психологів. Підготовка фахівців відбуватиметься в межах базової військової підготовки.

За новим пілотним проєктом Міноборони психологічне відновлення включатиме можливість проходження реабілітації військовослужбовців разом з родинами.

"Передбачена тривалість психологічного відновлення становить 14 днів, працювати з військовослужбовцями буде як військовий, так і цивільний психолог. Медична допомога, фізична реабілітація і психологічна підтримка — це той комплекс заходів, необхідний для реабілітації наших полонених", — розповіла т.в.о. управління психологічного забезпечення.

У планах — підвищувати кваліфікацію цивільних психологів і надавати їм можливість рекрутуватися у військо на офіцерські посади. Початок проєкту запланований на жовтень або листопад.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я вимагає, аби кожен військовий на стаціонарному лікуванні отримував щонайменше три години реабілітації на день. Послуги залежать від індивідуальних потреб пацієнта.

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