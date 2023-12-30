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Минобороны выиграло международный суд у поставщика, предоставившего ВСУ некачественные бронежилеты

30 декабря 2023 00:00
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Минобороны выиграло международный суд у поставщика, предоставившего ВСУ некачественные бронежилеты
Боец ВСУ в экипировке. Иллюстративное фото: Армия.Inform
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Министерство обороны Украины сообщило о выигрыше международного арбитража с иностранным поставщиком, у которого оборонное ведомство заказало экипировку для бойцов ВСУ. Заказчик отправил в Украину некачественные бронежилеты и берцы.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Минобороны выиграло международный суд

Ведомство сообщает, что еще в начале полномасштабного вторжения у поставщика оно заказало берцы и бронежилеты.

Первые передали летом прошлого года с задержкой снабжения. Так же поступали и бронежилеты, не проходившие баллистических испытаний. Поэтому Минобороны не приняло товар, и попросило поставщика вернуть средства за некачественный товар и заплатить штрафные санкции. Поставщик отказался.

В свою очередь, юридическая служба украинского ведомства подала иск в международный арбитраж ради взыскания стоимости непоставленных бронежилетов, штрафных санкций и процентов годовых.

"Арбитражный трибунал принял решение — удовлетворить иск Министерства обороны. Общая сумма удовлетворенных требований составляет более $27 млн, что является эквивалентом более одного миллиарда гривен", — уточняет пресс-служба оборонного ведомства, и добавляет, что это — наибольшая сумма из всех арбитражей, которые сейчас ведет Минобороны.

Минобороны выиграло международный суд у поставщика, предоставившего ВСУ некачественные бронежилеты
Пост Минобороны. Источник: соцсети

Согласно решению арбитража, проценты годовых будут начисляться на цену непоставленного товара до полного погашения задолженности.

Напомним, ранее Министерство обороны Украины вернуло в свою собственность территорию военной части времен СССР в Киевской области. 10 гектаров земли не принадлежали оборонному ведомству семь лет.

Также недавно ведомство объявило тендер на Prozorro на приобретение внедорожников для ВСУ. Такую массовую покупку авто государство производит впервые.

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