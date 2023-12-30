Міноборони виграло міжнародний суд у постачальника, який надав ЗСУ неякісні бронежилети

Боєць ЗСУ в екіпіруванні. Ілюстративне фото: Армія.Inform

Міністерство оборони України повідомило про виграш міжнародного арбітражу з іноземним постачальником, у якого оборонне відомство замовило екіпірування для бійців ЗСУ. Замовник відправив до України неякісні бронежилети та берці.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

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Відомство повідомляє, що ще на початку повномасштабного вторгнення у постачальника воно замовило берці та бронежилети.

Перші передали влітку минулого року з затримкою постачання. Так само надходили й бронежилети, які не проходили балістичні випробування. Через це Міноборони не прийняло товар, попросило постачальника повернути кошти за неякісний товар і заплатити штрафні санкції. Постачальник відмовився.

Своєю чергою юридична служба українського відомства подала позов до міжнародного арбітражу заради стягнення вартості непоставлених бронежилетів, штрафних санкцій та відсотків річних.

"Арбітражний трибунал ухвалив рішення — задовольнити позов Міністерства оборони. Загальна сума задоволених вимог становить понад $27 млн, що є еквівалентом більше одного мільярда гривень", – уточнює пресслужба оборонного відомства, та додає, що це — найбільша сума з усіх арбітражів, які зараз веде Міноборони.

Допис Міноборони. Джерело: соцмережі

Згідно з рішенням арбітражу, відсотки річних будуть нараховуватись на ціну непоставленого товару до повного погашення заборгованості.

Нагадаємо, що раніше Міністерство оборони України повернуло у свою власність територію військової частини часів СРСР у Київській області. 10 гектарів землі не належали оборонному відомству сім років.

Також не так давно відомство оголосило тендер на Prozorro на придбання позашляховиків для ЗСУ. Таку масову покупку авто держава проводить вперше.