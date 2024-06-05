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Минобороны открывает бесплатные курсы операторов БпЛА, но есть одно условие

5 июня 2024 00:32
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Минобороны запускает бесплатные курсы по управлению БПЛА, условия обучения
Военнослужащий готовит к запуску БпЛА. Фото иллюстративное: Facebook/АЗОВ
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Минобороны Украины совместно с проектом Victory Drones запускает проект по рекрутингу операторов БпЛА. Обучение будет проходить в несколько этапов.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины.

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Выучиться на оператора беспилотника могут мужчины от 18 лет. Для этого следует обратиться в один из центров рекрутинга украинской армии.

"Достаточно обратиться в один из центров рекрутинга, где помогут заполнить заявку и окажут сопровождение всего процесса. Прийти и попробовать себя можно уже с повесткой об уточнении данных", — объясняют в Минобороны.

Сначала человек проходит курсы онлайн. Если результат положительный, переходит на другой этап — практический, на полигоне. Но перед этим мужчина обязуется подписать контракт с ВСУ, чтобы после учебы служить оператором БПЛА.

"Партнер Министерства обороны проект Victory Drones будет проводить профессиональное многоэтапное бесплатное обучение как онлайн, так и оффлайн, которое в среднем будет занимать месяц. На последнем этапе обучения кандидат начинает процесс оформления для прохождения воинской службы по контракту в выбранной воинской части и направляется на базовую общевойсковую подготовку", — сообщили военные.

Ранее народный депутат Сергей Евтушок рассказал в эфире Ранок.LIVE, что военнообязанным, которые готовы и хотят мобилизоваться, лучше сразу обратиться в рекрутинговые центры. Там качественно обучают и готовят к службе. В то же время полевые командиры ВСУ раскритиковали украинские учебные центры боевой подготовки.

Минобороны
военнослужащие
мобилизация
беспилотник
армия
Рекрутинг
военные учения

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