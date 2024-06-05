Міноборони запускає безкоштовні курси з керування БпЛА, умови навчання

Військовослужбовець готує до запуску БпЛА. Фото ілюстративне: Facebook/АЗОВ

Міноборони України спільно з проєктом Victory Drones запускає проєкт з рекрутингу операторів БпЛА. Навчання буде проходити у кілька етапів.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства оборони України.

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Вивчитись на оператора безпілотника можуть чоловіки від 18-ти років. Для цього треба звернутись в один з центрів рекрутингу української армії.

"Достатньо звернутися в один із центрів рекрутингу, де допоможуть заповнити заявку і нададуть супровід всього процесу. Прийти та спробувати себе можна вже з повісткою про уточнення даних", — пояснюють у Міноборони.

Спочатку людина проходить курси онлайн. Якщо результат позитивний, переходить на інший етап — практичний, на полігоні. Але перед цим людина зобов’язуються підписати контракт із ЗСУ, щоб після навчання служити оператором БпЛА.

"Партнер Міністерства оборони проєкт Victory Drones буде проводити фахове багатоетапне безкоштовне навчання як онлайн, так і оффлайн, яке в середньому займатиме місяць. На останньому етапі навчання кандидат розпочинає процес оформлення для проходження військової служби за контрактом у обраній військовій частині та направляється на проходження базової загальновійськової підготовки", — повідомили військові.

Раніше народний депутат Сергій Євтушок розповів у ефірі Ранок.LIVE, що військовозобов'язаним, які готові і хочуть мобілізуватися, краще одразу звернутися до рекрутингових центрів. Адже там якісно навчають і готуюють до служби. Водночас польові командири ЗСУ розкритикували українські навчальні центри бойової підготовки.