Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Минобороны Великобритании отправит сотни зенитных ракет для Украины, — детали arrow

Минобороны Великобритании отправит сотни зенитных ракет для Украины, — детали

29 декабря 2023 19:29
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Минобороны Великобритании отправит сотни зенитных ракет для Украины, — детали
Военнослужащие Королевских ВС Великобритании с комплексом ПВО Starstreak. Иллюстративное фото: оф.сайт Королевских ВВС
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Министерстве обороны Великобритании отреагировали на массированный российский обстрел Украины в ночь на 29 декабря. Ведомство объявило об отправке нашей стране "сотен зенитных ракет" для британских комплексов ПВО.

Об этом сообщил министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

Читайте также:

Великобритания готовит новый пакет военной помощи для Украины

Шаппс назвал недавние российские удары отчаянной и тщетной попыткой России восстановить ритм войны в свою пользу после катастрофической потери сотен тысяч призывников накануне крушения Владимира Путина из-за старта третьего года войны против Украины.

Минобороны Великобритании отправит сотни зенитных ракет для Украины, — детали
Сообщение Шаппса. Источник: соцсети

"Мы продолжаем стоять на защите Украины. Поэтому сегодня мы отправляем сотни зенитных ракет для пополнения британских систем противовоздушной обороны, способных с невероятной точностью сбивать российские беспилотники и ракеты", — объявил он.

Также чиновник добавил, что в Кремле тщетно пытаются "вырвать победу, когда ощущают поражение".

Минобороны Великобритании отправит сотни зенитных ракет для Украины, — детали
Заявление Шаппса. Источник: соцсети

"Атака Украины на российский Черноморский флот доказала, что Украина все еще борется за победу в этой борьбе. И сегодняшний пакет противовоздушной обороны посылает безоговорочный сигнал на фоне российского варварства о том, что Великобритания остается абсолютно приверженной поддержке Украины", — резюмировал Шаппс.

Напомним, что ранее на российский ракетный удар отреагировала посол США в Украине Бриджит Бринк, которая также призвала немедленно предоставить Украине финансовую помощь. Тем временем украинский военкор Андрей Цаплиенко сообщил, что в Курской области России был сбит российский стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22, бомбивший Украину ракетами.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

16 декабря 2023

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

16 декабря 2023

17:34 Демограф рассказал, какой будет численность населения Украины после окончания войны

18 декабря 2023

11:54 Мудрик и Миколенко могут оказаться в одном клубе — это не Челси

Актуальное по теме