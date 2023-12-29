Минобороны Великобритании отправит сотни зенитных ракет для Украины, — детали

Военнослужащие Королевских ВС Великобритании с комплексом ПВО Starstreak. Иллюстративное фото: оф.сайт Королевских ВВС

В Министерстве обороны Великобритании отреагировали на массированный российский обстрел Украины в ночь на 29 декабря. Ведомство объявило об отправке нашей стране "сотен зенитных ракет" для британских комплексов ПВО.

Об этом сообщил министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

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Шаппс назвал недавние российские удары отчаянной и тщетной попыткой России восстановить ритм войны в свою пользу после катастрофической потери сотен тысяч призывников накануне крушения Владимира Путина из-за старта третьего года войны против Украины.

Сообщение Шаппса. Источник: соцсети

"Мы продолжаем стоять на защите Украины. Поэтому сегодня мы отправляем сотни зенитных ракет для пополнения британских систем противовоздушной обороны, способных с невероятной точностью сбивать российские беспилотники и ракеты", — объявил он.

Также чиновник добавил, что в Кремле тщетно пытаются "вырвать победу, когда ощущают поражение".

Заявление Шаппса. Источник: соцсети

"Атака Украины на российский Черноморский флот доказала, что Украина все еще борется за победу в этой борьбе. И сегодняшний пакет противовоздушной обороны посылает безоговорочный сигнал на фоне российского варварства о том, что Великобритания остается абсолютно приверженной поддержке Украины", — резюмировал Шаппс.

Напомним, что ранее на российский ракетный удар отреагировала посол США в Украине Бриджит Бринк, которая также призвала немедленно предоставить Украине финансовую помощь. Тем временем украинский военкор Андрей Цаплиенко сообщил, что в Курской области России был сбит российский стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22, бомбивший Украину ракетами.