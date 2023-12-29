Міноборони Великої Британії відправить сотні зенітних ракет для України, — деталі
В Міністерстві оборони Великої Британії відреагували на масований російський обстріл України в ніч на 29 грудня. Відомство оголосило про відправку нашій країні "сотень зенітних ракет" для британських комплексів ППО.
Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.
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Шаппс назвав нещодавні російські удари відчайдушною і марною спробою Росії відновити ритм війни на свою користь після катастрофічної втрати сотень тисяч призовників напередодні катастрофи Володимира Путіна через старт третього року війни проти України.
"Ми продовжуємо стояти на захисті України. Саме тому сьогодні ми відправляємо сотні зенітних ракет для поповнення британських систем протиповітряної оборони, здатних з неймовірною точністю збивати російські безпілотники та ракети", — оголосив він.
Також чиновник додав, що у Кремлі даремно намагаються "вирвати перемогу, коли відчувають поразку".
"Атака України на російський Чорноморський флот довела, що Україна все ще бореться за перемогу в цій боротьбі. І сьогоднішній пакет протиповітряної оборони надсилає беззаперечний сигнал на тлі російського варварства про те, що Велика Британія залишається абсолютно відданою підтримці України", — резюмував Шаппс.
Нагадаємо, що раніше на російський ракетний удар відреагувала посол США в Україні Бріджіт Брінк, яка також закликала негайно надати Україні фінансову допомогу. Тим часом український воєнкор Андрій Цаплієнко повідомив, що в Курській області Росії було збито російський стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22, який бомбардував Україну ракетами.
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