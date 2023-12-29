Міноборони Великої Британії відправить сотні зенітних ракет для України, — деталі

Військовослужбовці Королівських ЗС Великої Британії з комплексом ППО Starstreak. Ілюстративне фото: оф.сайт Королівських ВПС

В Міністерстві оборони Великої Британії відреагували на масований російський обстріл України в ніч на 29 грудня. Відомство оголосило про відправку нашій країні "сотень зенітних ракет" для британських комплексів ППО.

Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.

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Шаппс назвав нещодавні російські удари відчайдушною і марною спробою Росії відновити ритм війни на свою користь після катастрофічної втрати сотень тисяч призовників напередодні катастрофи Володимира Путіна через старт третього року війни проти України.

Допис Шаппса. Джерело: соцмережі

"Ми продовжуємо стояти на захисті України. Саме тому сьогодні ми відправляємо сотні зенітних ракет для поповнення британських систем протиповітряної оборони, здатних з неймовірною точністю збивати російські безпілотники та ракети", — оголосив він.

Також чиновник додав, що у Кремлі даремно намагаються "вирвати перемогу, коли відчувають поразку".

Заява Шаппса. Джерело: соцмережі

"Атака України на російський Чорноморський флот довела, що Україна все ще бореться за перемогу в цій боротьбі. І сьогоднішній пакет протиповітряної оборони надсилає беззаперечний сигнал на тлі російського варварства про те, що Велика Британія залишається абсолютно відданою підтримці України", — резюмував Шаппс.

Нагадаємо, що раніше на російський ракетний удар відреагувала посол США в Україні Бріджіт Брінк, яка також закликала негайно надати Україні фінансову допомогу. Тим часом український воєнкор Андрій Цаплієнко повідомив, що в Курській області Росії було збито російський стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22, який бомбардував Україну ракетами.