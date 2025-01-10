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Минобороны проверило обеспечение бригады на востоке — результаты

10 января 2025 14:08
Ольга Антоновская - редактор
Обеспечение войск на востоке — результаты проверки Минобороны
Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: 82 отдельная десантно-штурмовая Буковинская бригада
Ольга Антоновская - редактор

Министерство обороны Украины проверило качество обеспечения подразделений, которые обороняют Украину на востоке. Военные получили достаточно необходимых средств поражения, продовольствия и формы.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины в Telegram в пятницу, 10 января.

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Результаты проверки обеспечения подразделений

Заместитель министра обороны Дмитрий Клименков осуществил проверку во время рабочей поездки на восточное направление фронта. В результате приняли оперативные решения по обеспечению украинских защитников. Речь идет о боеприпасах и других средствах поражения. Кроме того, в Минобороны пообещали обратить дополнительное внимание на обеспечение военной техникой и решение других отдельных проблемных вопросов.

"По поручению министра мы проверили обеспечение на фронте. Длинная цепь донесения информации о потребностях "по команде" не работает — ведь теряем драгоценное время. Выявленные проблемы "закрыли" сразу. Верю, что это будет сигналом и примером – если возникают проблемы, то министерство готово включаться и решать", — отметил Дмитрий Клименков.

Минобороны проверило обеспечение военных и обнародовало результаты
Сообщение Минобороны. Фото: скриншот

Как отмечают в Минобороны, проверка также установила, что оборонцы должным образом обеспечены питанием, одеждой и средствами индивидуальной защиты. Это удалось благодаря сформированным необходимым запасам.

Напомним, Минобороны готовит ряд изменений для поддержки украинских защитников. Одной из ключевых инициатив станет внедрение Пакета раненого". Его начнут выдавать с 2025 года.

Народный депутат Анна Скороход заявила, что в Украине начали менять систему материально-технического обеспечения и горюче-смазочных материалов в армии. Для этого создали соответствующую коллегиальную рабочую группу.

Минобороны ВСУ армия военнослужащие обеспечение

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