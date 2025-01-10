Забезпечення військ на сході — результати перевірки Міноборони

Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: 82 окрема десантно-штурмова Буковинська бригада

Міністерство оборони України перевірило якість забезпечення підрозділів, які обороняють Україну на сходу. Військові отримали достатньо необхідних засобів ураження, харчів та форми.

Про це повідомляє Міністерство оборони України в Telegram у п'ятницю, 10 січня.

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Результати перевірки забезпечення підрозділів

Заступник міністра оборони Дмитро Кліменков здійснив перевірку під час робочої поїздки на східний напрямок фронту. В результаті ухвалили оперативні рішення щодо забезпечення українських захисників. Йдеться про боєприпаси та інші засоби ураження. Крім того, в Міноборони пообіцяли звернути додаткову увагу на забезпечення військовою технікою та вирішення інших окремих проблемних питань.

"За дорученням міністра ми перевірили забезпечення на фронті. Довгий ланцюг донесення інформації про потреби "по команді" не працює — адже втрачаємо дорогоцінний час. Виявлені проблеми "закрили" одразу. Вірю, що це буде сигналом і прикладом – якщо виникають проблеми, то міністерство готове включатися і вирішувати", — зазначив Дмитро Кліменков.

Повідомлення Міноборони. Фото: скриншот

Як зазначають в Міноборони, перевірка також встановила, що оборонці належно забезпечені харчуванням, одягом та засобами індивідуального захисту. Це вдалося завдяки сформованим необхідним запасам.

Нагадаємо, Міноборони готує низку змін для підтримки українських захисників. Однією з ключових ініціатив стане впровадження "Пакунка пораненого". Його почнуть видавати з 2025 року.

Народний депутат Анна Скороход заявила, що в Україні почали змінювати систему матеріально-технічного забезпечення та паливно-мастильних матеріалів у війську. Для цього створили відповідну колегіальну робочу групу.