Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Минобороны обозначило новые приоритеты обеспечения армии

Минобороны обозначило новые приоритеты обеспечения армии

Ua ru
Дата публикации 3 ноября 2025 17:43
обновлено: 18:24
Минобороны обозначило новые приоритеты обеспечения армии
Заместитель министра обороны Николай Шевцов. Фото: Минобороны

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины определил основные потребности для дополнительных закупок на 2025-2026 годы. Приоритетом станут беспилотные летательные аппараты и артиллерийские боеприпасы — именно на эти направления планируется направить ключевые ресурсы.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Николай Шевцов во время дискуссии Defence Talks в понедельник, 3 ноября.

Реклама
Читайте также:

Генштаб сформировал потребности армии

По его словам, уже сформированы запросы относительно необходимых объемов вооружения и техники, а также выделен дополнительный ресурс на топливо. Поставки должны покрыть потребности армии до конца текущего года и создать запас на начало первого квартала 2026-го.

Кроме того, начата подготовка к обеспечению военных продовольствием на 2026 год. Государственный оператор тыла уже объявил торги, а в Министерстве обороны рассматривают переход на годовые контракты вместо полугодовых, чтобы усилить контроль за выполнением поставок.

Планирование, бюджетирование и заказ вооружения и военной техники на 2026 год будет осуществлять Департамент военно-технической политики вместе с профильными специалистами, отметил Шевцов.

Напомним, что городской голова Харькова Игорь Терехов отметил, что прифронтовые города требуют особого внимания при формировании госбюджета-2026 — от обеспечения зарплат педагогам до создания безопасных условий обучения.

А также Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №14103 об изменениях в Госбюджет на 2025 год за счет дополнительных заимствований по финансовому обеспечению сектора безопасности и обороны. "За" проголосовали 297 нардепов.

Минобороны ВСУ армия бюджет БпЛА
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации