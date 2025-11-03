Минобороны обозначило новые приоритеты обеспечения армии

Заместитель министра обороны Николай Шевцов. Фото: Минобороны

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины определил основные потребности для дополнительных закупок на 2025-2026 годы. Приоритетом станут беспилотные летательные аппараты и артиллерийские боеприпасы — именно на эти направления планируется направить ключевые ресурсы.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Николай Шевцов во время дискуссии Defence Talks в понедельник, 3 ноября.

Генштаб сформировал потребности армии

По его словам, уже сформированы запросы относительно необходимых объемов вооружения и техники, а также выделен дополнительный ресурс на топливо. Поставки должны покрыть потребности армии до конца текущего года и создать запас на начало первого квартала 2026-го.

Кроме того, начата подготовка к обеспечению военных продовольствием на 2026 год. Государственный оператор тыла уже объявил торги, а в Министерстве обороны рассматривают переход на годовые контракты вместо полугодовых, чтобы усилить контроль за выполнением поставок.

Планирование, бюджетирование и заказ вооружения и военной техники на 2026 год будет осуществлять Департамент военно-технической политики вместе с профильными специалистами, отметил Шевцов.

Напомним, что городской голова Харькова Игорь Терехов отметил, что прифронтовые города требуют особого внимания при формировании госбюджета-2026 — от обеспечения зарплат педагогам до создания безопасных условий обучения.

А также Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №14103 об изменениях в Госбюджет на 2025 год за счет дополнительных заимствований по финансовому обеспечению сектора безопасности и обороны. "За" проголосовали 297 нардепов.