Міноборони окреслило нові пріоритети забезпечення армії

Генеральний штаб Збройних Сил України визначив основні потреби для додаткових закупівель на 2025–2026 роки. Пріоритетом стануть безпілотні літальні апарати та артилерійські боєприпаси — саме на ці напрямки планується спрямувати ключові ресурси.

Про це повідомив заступник міністра оборони Микола Шевцов під час дискусії Defence Talks у понеділок, 3 листопада.

Генштаб сформував потреби армії

За його словами, вже сформовано запити щодо необхідних обсягів озброєння та техніки, а також виділено додатковий ресурс на паливо. Постачання має покрити потреби армії до кінця поточного року і створити запас на початок першого кварталу 2026-го.

Крім того, розпочато підготовку до забезпечення військових харчами на 2026 рік. Державний оператор тилу вже оголосив торги, а в Міністерстві оборони розглядають перехід на річні контракти замість піврічних, щоб посилити контроль за виконанням постачань.

Планування, бюджетування та замовлення озброєння і військової техніки на 2026 рік здійснюватиме Департамент військово-технічної політики разом із профільними фахівцями, зазначив Шевцов.

Нагадаємо, що міський голова Харкова Ігор Терехов наголосив, що прифронтові міста потребують особливої уваги під час формування держбюджету-2026 — від забезпечення зарплат освітянам до створення безпечних умов навчання.

А також Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому законопроєкт №14103 про зміни до Держбюджету на 2025 рік за рахунок додаткових запозичень щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони. "За" проголосували 297 нардепів.