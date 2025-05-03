Мужчина сообщал оккупантам о расположении военных ВСУ

Тюремная стена. Иллюстративное фото: Викимедиа

В Сумской области Ковпаковский районный суд города вынес приговор местному жителю, признав его виновным в государственной измене. Он передавал информацию о ВСУ и военной технике российским оккупантам.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

По данным суда, обвиняемый был завербован российскими спецслужбами через мессенджер Telegram. Ему было поручено собирать информацию о дислокации и передвижениях украинских воинских частей, а также находить лиц, которые потенциально могли бы сотрудничать с РФ.

Приговор содержит описание трех эпизодов, когда обвиняемый, используя псевдоним для конспирации, проверял наличие военных по определенным адресам и скрыто снимал фото- и видеоматериалы на мобильный телефон. Этот материал он в дальнейшем передавал своему куратору. За выполненную работу ему дважды было перечислено около 2100 гривен.

При рассмотрении дела было установлено, что обвиняемый ранее размещал антиукраинские материалы в российской социальной сети "Одноклассники", в частности призывал к свержению "киевского режима" и распространял карты с территорией Украины, оккупированной Россией.

Решение суда

В судебном заседании обвиняемый не признал себя виновным. Несмотря на попытки обвиняемого доказать свою невиновность, суд признал его виновным в государственной измене и вынес приговор — 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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