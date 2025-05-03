Чоловік повідомляв окупантам про розташування військових ЗСУ

Тюремна стіна. Ілюстративне фото: Вікімедіа

У Сумській області Ковпаківський районний суд міста виніс вирок місцевому жителю, визнавши його винним у державній зраді. Він передавав інформацію про ЗСУ та військову техніку російським окупантам.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

За даними суду, обвинувачений був завербований російськими спецслужбами через месенджер Telegram. Йому було доручено збирати інформацію про дислокацію та пересування українських військових частин, а також знаходити осіб, які потенційно могли б співпрацювати з РФ.

Вирок містить опис трьох епізодів, коли обвинувачений, використовуючи псевдонім для конспірації, перевіряв наявність військових за певними адресами та приховано знімав фото- та відеоматеріали на мобільний телефон. Цей матеріал він надалі передавав своєму куратору. За виконану роботу йому двічі було перераховано близько 2100 гривень.

Під час розгляду справи було встановлено, що обвинувачений раніше розміщував антиукраїнські матеріали у російській соціальній мережі "Однокласники", зокрема закликав до повалення "київського режиму" і поширював карти з територією України, окупованої Росією.

Рішення суду

В судовому засіданні обвинувачений не визнав себе винним. Попри спроби обвинуваченого довести свою невинність, суд визнав його винним у державній зраді та виніс вирок — 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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