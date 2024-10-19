В Кропивницком мужчину осудили за поддержку агрессии России

Человек в наручниках. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Суд Кропивницкого признал виновным мужчину, создавшего Telegram-канал, на котором оправдывал российскую агрессию и распространял российские нарративы. Также он радовался враждебным атакам по энергосистеме страны.

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

На суде выяснилось, что крапивнитчанин с высшим образованием, ранее не судимый, выражал поддержку и оправдывал нападение России на Украину в своем Telegram-канале.

В сообщениях он отрицал агрессию России, называл россиян "братским нардом", утверждал, что "справедливость на стороне РФ", радовался бомбардировке Украины.

Что решил суд

Прокуратура обвинила мужчину по статье 436-2 Уголовного кодекса Украины, санкции которой предусматривают до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Однако обвиняемый заключил соглашение с прокурором о признании виновности и обязался содействовать расследованию по выявлению и пресечению других известных ему подобных уголовных правонарушений.

Суд назначил крапивничанину приговор в три года лишения свободы без конфискации. Также судья уволил мужчину с испытательным сроком в два года.

Напомним, в Ивано-Франковске вынесли приговор предпринимателю, который обещал за взятку помочь уклоняющемуся получить от ВЛК вывод о непригодности к службе. За совершенное мужчина должен заплатить штраф.

Также мы сообщали, что житель Кировоградской области приговорен к условному сроку. Мужчина оправдывал вооруженную агрессию РФ и передавал врагу данные о перемещении украинской военной техники.