У Кропивницькому чоловіка засудили через підтримку агресії Росії

Людина в кайданках. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Суд Кропивницького визнав винним чоловіка, який створив Telegram-канал, на якому виправдовував російську агресію та розповсюджував російські наративи. Також він радів ворожим атакам по енергосистемі країни.

Про це повідомляється в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

На суді з'ясувалось, що кропивничанин з вищою освітою, раніше не судимий висловлював підтримку та виправдовував напад Росії на Україну у своєму Telegram-каналі.

У дописах він заперечував агресію Росії, називав росіян "братнім нардом", стверджував, що "справедливість на боці РФ", радів бомбардуванню України.

Що вирішив суд

Прокуратура звинуватила чоловіка по статті 436-2 Кримінального кодексу України, санкції якої передбачають до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Проте обвинувачений уклав угоду з прокурором про визнання винуватості та зобов’язався сприяти розслідуванню з виявлення та припинення інших відомих йому подібних кримінальних правопорушень.

Суд призначив кропивничанину вирок у три роки позбавлення волі без конфіскації. Також суддя звільнив чоловіка з іспитовим строком у два роки.

Нагадаємо, в Івано-Франківську винесли вирок підприємцю, який обіцяв за хабар допомогти ухилянту отримати від ВЛК висновок про непридатність до служби. За вчинене чоловік має сплатити штраф.

Також ми повідомляли, що жителя Кіровоградської області засудили до умовного терміну. Чоловік виправдовував збройну агресію РФ і передавав ворогу дані про переміщення української військової техніки.