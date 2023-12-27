Мобилизация в Украине: комментарий депутата Мазураша

ВСУ. Фото: Генштаб

Изменения к законопроекту о мобилизации могли подготовить через "совковость", "рабовладельческую философию" или же его автора сознательно работают в интересах врагов. Ведь расчет на запреты, угрозы и принуждение – это "путь в никуда".

Об этом Новини.LIVE сказал депутат от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу. Он является автором нескольких поданных законопроектов и изменений в законопроекты о мобилизации и демобилизации.

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"Когда я посмотрел анонсированный законопроект о "мобилизации по-новому", то, по большому счету, для меня остался один вопрос: "такие" законодательные изменения подготовили просто из-за "совковости" и "рабовладельческой философии", или, не дай Бог, кто-то сознательно работает в интересах врагов", — говорит депутат.

Геогорий Мазурашу. Фото: предоставлены Геогорией Мазурашу

По его словам, данной законодательной инициативой "вытерли ноги" о Конституцию из-за многочисленных запретов и принуждений.

"Расчет на запреты, угрозы и принуждение — это "путь в никуда", путь точно не к чему хорошему. Разве что стоит задача освободить территорию Украины от украинцев? Не все так плохо разве для тех, кто еще больше будет зарабатывать на помощи украинцам как-то выбраться" за пределы нашего государства", — предположил Мазурашу.

Политик также обратил внимание на зачастую не правомерную работу работников ТЦК, которые принудительно загоняют граждан в армию, чем и вредят экономике, повышают напряжение в обществе до критических пределов и создают приятную картинку для врага.

Напомним, по словам депутата от "Европейской Солидарности" Алексея Гончаренко, самым главным в поданном Кабмином законопроекте о мобилизации является установление срока службы. Но 36 месяцев — это длительный период, более оптимальным является 18 месяцев.

Однако судя по предыдущему установленному сроку военной службы в 36 месяцев, похоже, что президент Владимир Зеленский ожидает завершения боевых действий на конец 2023-начало - 2024-го.