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Мазурашу каже, що законопроєкт про мобілізацію — шлях в нікуди

27 грудня 2023 12:01
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст
Мобілізація в Україні: коментар депутата Мазурашу
ЗСУ. Фото: Генштаб
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст

Зміни до законопроєкту про мобілізацію могли підготувати через "совковість", "рабовласницьку філософію" або ж ми свідомо працюють в інтересах ворогів. Адже розрахунок на заборони, погрози і примус — це "шлях в нікуди".

Про це Новини.LIVE сказав депутат від партії "Слуга народу" Георгій Мазурашу. Він є автором кількох поданих законопроєктів та змін до законопроєктів про мобілізацію і демобілізацію. 

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"Коли я подивився анонсований законопроєкт про "мобілізацію по-новому", то, за великим рахунком, для мене залишилось одне питання: "такі" законодавчі зміни підготували просто через "совковість" і "рабовласницьку філософію" чи, не дай Боже, хтось свідомо працює в інтересах ворогів?" — каже депутат.

Григорій Мазурашу
Георгій Мазурашу. Фото: надані Георгій Мазурашу

За його словами, цією законодавчою ініціативою "витерли ноги" об Конституцію через численні заборони і примус.

"Розрахунок на заборони, погрози і примус — це "шлях в нікуди", шлях точно не до чогось доброго. Хіба що стоїть завдання звільнити територію України від українців. Не все так погано хіба для тих, хто ще більше зароблятиме на допомозі українцям якось вибратись за межі нашої держави", — припустив Мазурашу.

Політик також звернув увагу на часто неправомірну роботу працівників ТЦК, які примусом заганяють громадян в армію, чим шкодять економіці, підвищують напругу у суспільстві до критичних меж, створюючи приємну картинку для ворога.

Нагадаємо, за словами депутата від "Європейської Солідарності" Олексія Гончаренка, найголовнішим у поданому Кабміном законопроєкті про мобілізацію є встановлення терміну служби. Але 36 місяців — це задовгий період, більше оптимальним є 18 місяців.

Однак судячи із попереднього встановленого терміну військової служби у 36 місяців, схоже, що президент Володимир Зеленський очікує завершення бойових дій на кінець 2023-початок — 2024-го.  

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