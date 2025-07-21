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Главная Армия Масштабная тревога по всей Украине — взлетел истребитель

Масштабная тревога по всей Украине — взлетел истребитель

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 00:24
Ночная воздушная тревога по всей Украине 21 июля 2025 года — какая опасность
Истребитель МиГ-31К. Фото: armyinform.com

Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины сейчас, ночью в понедельник, 21 июля. В воздух взлетел истребитель МиГ-31К.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВС Украины.

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Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

Почему объявили масштабную воздушную тревогу ночью 21 июля

Повітряна тривога вночі 21 липня 2025 року
Карта воздушных тревог по состоянию на 00:24 21 июля

Воздушную тревогу по всей территории Украины объявили в 00:23.

"Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", — говорилось в сообщении Воздушных Сил ВС Украины.

Напомним, поздно вечером 20 июля объявили воздушную тревогу в Киеве и ряде областей. Причиной стала угроза применения ударных беспилотников.

Также мы сообщали, что вечером 20 июля россияне нанесли авиационный удар по Харьковской области. Есть травмированные.

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Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
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