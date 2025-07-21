Ночная воздушная тревога по всей Украине 21 июля 2025 года — какая опасность

Масштабная тревога по всей Украине — взлетел истребитель
Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 00:24
Истребитель МиГ-31К. Фото: armyinform.com
Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины сейчас, ночью в понедельник, 21 июля. В воздух взлетел истребитель МиГ-31К.
Об этом сообщили Воздушные Силы ВС Украины.
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Воздушную тревогу по всей территории Украины объявили в 00:23.
"Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", — говорилось в сообщении Воздушных Сил ВС Украины.
Напомним, поздно вечером 20 июля объявили воздушную тревогу в Киеве и ряде областей. Причиной стала угроза применения ударных беспилотников.
Также мы сообщали, что вечером 20 июля россияне нанесли авиационный удар по Харьковской области. Есть травмированные.
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