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Головна Армія Масштабна тривога по всій України — злетів винищувач

Масштабна тривога по всій України — злетів винищувач

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 00:24
Нічна повітряна тривога по всій Україні 21 липня 2025 року — яка небезпека
Винищувач МіГ-31К. Фото: armyinform.com

Повітряну тривогу оголосили по всій території України зараз, уночі в понеділок, 21 липня. У повітря злетів винищувач МіГ-31К.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗС України

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Зліт винищувача вночі 21 липня 2025 року
Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

Чому оголосили масштабну повітряну тривогу вночі 21 липня

Повітряна тривога вночі 21 липня 2025 року
Карта повітряних тривог станом на 00:24 21 липня

Повітряну тривогу по всій території України оголосили о 00:23.

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"Уся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", — йшлося в повідомленні Повітряних Сил ЗС України.

Нагадаємо, пізно ввечері 20 липня оголосили повітряну тривогу в Києві та низці областей. Причиною стала загроза застосування ударних безпілотників.

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Також ми повідомляли, що ввечері 20 липня росіяни завдали авіаційного удару по Харківщині. Є травмовані.

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Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
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