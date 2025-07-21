Нічна повітряна тривога по всій Україні 21 липня 2025 року — яка небезпека

Винищувач МіГ-31К. Фото: armyinform.com

Повітряну тривогу оголосили по всій території України зараз, уночі в понеділок, 21 липня. У повітря злетів винищувач МіГ-31К.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗС України.

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Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

Чому оголосили масштабну повітряну тривогу вночі 21 липня

Карта повітряних тривог станом на 00:24 21 липня

Повітряну тривогу по всій території України оголосили о 00:23.

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"Уся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", — йшлося в повідомленні Повітряних Сил ЗС України.

Нагадаємо, пізно ввечері 20 липня оголосили повітряну тривогу в Києві та низці областей. Причиною стала загроза застосування ударних безпілотників.

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Також ми повідомляли, що ввечері 20 липня росіяни завдали авіаційного удару по Харківщині. Є травмовані.