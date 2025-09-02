Что известно о последствиях обстрела Сум ночью 2 сентября 2025 года

Срочная новость

Ночью во вторник, 2 сентября, россияне атаковали БпЛА Сумы. Под ударом оказались нежилые здания в Заречном районе города.

Об этом сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров.

Последствия дронового удара по Сумам

По предварительной информации, жертв нет. На данный момент выясняют последствия атаки.

Исполняющий обязанности Сумского городского головы Артем Кобзарь сообщил, что есть раненые. Угроза повторного удара сохраняется. После отбоя начнут ликвидацию последствий обстрела.

