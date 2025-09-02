Видео
Україна
Главная Армия Масштабный пожар и раненые — последствия ночного удара по Сумам

Масштабный пожар и раненые — последствия ночного удара по Сумам

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 02:03
Что известно о последствиях обстрела Сум ночью 2 сентября 2025 года
Срочная новость

Ночью во вторник, 2 сентября, россияне атаковали БпЛА Сумы. Под ударом оказались нежилые здания в Заречном районе города.

Об этом сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров.

Последствия дронового удара по Сумам

По предварительной информации, жертв нет. На данный момент выясняют последствия атаки.

Исполняющий обязанности Сумского городского головы Артем Кобзарь сообщил, что есть раненые. Угроза повторного удара сохраняется. После отбоя начнут ликвидацию последствий обстрела.

Новость дополняется

Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
