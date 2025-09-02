Відео
Головна Армія Масштабна пожежа й поранені — наслідки нічного удару по Сумах

Масштабна пожежа й поранені — наслідки нічного удару по Сумах

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 02:03
Що відомо про наслідки обстрілу Сум уночі 2 вересня 2025 року
Термінова новина

Уночі у вівторок, 2 вересня, росіяни атакували БпЛА Суми. Під ударом опинилися нежитлові будівлі в Зарічному районі міста.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Наслідки дронового удару по Сумах

За попередньою інформацією, жертв немає. Наразі з'ясовують наслідки атаки.

Виконуючий обов'язки Сумського міського голови Артем Кобзар повідомив, що є поранені. Загроза повторного удару зберігається. Після відбою розпочнуть ліквідацію наслідків обстрілу.

Новина доповнюється 

безпілотники Суми обстріли БпЛА постраждалі
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
