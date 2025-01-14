Воздушные силы Украины ликвидировали 58 ударных БпЛА

Украинские защитники обезвреживают цели. Фото: Воздушные силы ВСУ

В ночь на 14 января 2025 года российские войска осуществили масштабную атаку с использованием 80 ударных беспилотников типа Shahed и имитаторов различных типов. Воздушные силы Украины успешно ликвидировали несколько десятков воздушных целей.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

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Запуск ударных дронов был осуществлен с территории Миллерово, Орла, Курска и Приморско-Ахтарска. В Украине отражали атаку с применением авиации, зенитных ракетных войск, подразделений радиоэлектронной борьбы, мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Сколько вражеских целей сбили Воздушные силы. Фото: инфографика ВС ВСУ

По состоянию на утро 14 января было подтверждено сбитие 58 ударных беспилотников над территорией Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей. Еще 21 беспилотник не достиг своих целей.

Какие есть повреждения в результате дроновых атак

В результате атаки повреждены частные и многоквартирные дома, автомобили и другое имущество граждан в Сумской, Киевской, Житомирской, Харьковской и Черкасской областях. По предварительным данным, жертв нет.

Напомним, во Львове открыли школу, где будут обучать управлять FPV-дронами.

Также в России в Саратовской области и Казани звучали взрывы из-за атаки беспилотников.