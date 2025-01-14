Повітряні сили України ліквідували 58 ударних БпЛА

Українські захисники знешкоджують цілі. Фото: Повітряні сили ЗСУ

У ніч на 14 січня 2025 року російські війська здійснили масштабну атаку з використанням 80 ударних безпілотників типу Shahed та імітаторів різних типів. Повітряні сили України успішно ліквідували кілька десятків повітряних цілей.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також:

Росія атакувала Україну дронами вночі

Запуск ударних дронів було здійснено з території Міллерово, Орла, Курська та Приморсько-Ахтарська. В Україні відбивали атаку із застосуванням авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів радіоелектронної боротьби, мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України.

Скільки ворожих цілей збили Повітряні сили. Фото: інфографіка ПС ЗСУ

Станом на ранок 14 січня було підтверджено збиття 58 ударних безпілотників над територією Полтавської, Сумської, Харківської, Черкаської, Київської, Житомирської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей. Ще 21 безпілотник не досяг своїх цілей.

Які є пошкодження внаслідок дронових атак

Унаслідок атаки пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, автомобілі та інше майно громадян у Сумській, Київській, Житомирській, Харківській і Черкаській областях. За попередніми даними, жертв немає.

Нагадаємо, у Львові відкрили школу, де навчатимуть керувати FPV-дронами.

Також в Росії у Саратовській області та Казані лунали вибухи через атаку безпілотників.