Карта воздушных тревог — Польша поднимала самолеты из-за обстрелов

Российские войска в ночь на 30 октября нанесли массированный комбинированный удар по Украине, в частности, по западным регионам. Из-за этого Польша поднимала в небо авиацию.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Вооруженных сил Польши.

Польша поднимала авиацию 30 октября

"Из-за атаки Российской Федерации на цели, расположенные на территории Украины, польские и союзные военно-воздушные силы начали операции в нашем воздушном пространстве", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в небо поднимали по тревоге очередные пары истребителей и самолеты раннего предупреждения. В то же время наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки перешли в состояние повышенной боевой готовности.

В оперативном командовании ВС Польши также отметили, что эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиту воздушного пространства, особенно в районах, прилегающих к зонам, которые находятся под угрозой исчезновения.

"Оперативное командование Вооруженных сил Польши следит за текущей ситуацией, а подчиненные силы и ресурсы остаются готовыми к немедленному реагированию", — отметили в ведомстве.

Напомним, в ночь на 30 октября россияне нанесли комбинированный удар по Украине, который был одним из самых массированных за последние несколько недель. Оккупанты целились на западные регионы.

Так, в результате вражеских атак в Украине вводят аварийные отключения света. Энергетики начнут восстановительные работы сразу после того, как это позволит ситуация с безопасностью.