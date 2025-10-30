Відео
Масований удар по Україні — Польща підіймала винищувачі

Масований удар по Україні — Польща підіймала винищувачі

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 08:59
Оновлено: 09:21
Мапа повітряних тривог — Польща підіймала літаки через обстріл
Винищувачі F-16 в небі. Ілюстративне фото: REUTERS

Російські війська у ніч проти 30 жовтня завдали масованого комбінованого удару по Україні, зокрема, по західних регіонах. Через це Польща підіймала в небо авіацію.

Про це повідомили в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі. 

Читайте також:

Польща підіймала авіацію 30 жовтня

"Через атаку Російської Федерації на цілі, розташовані на території України, польські та союзні військово-повітряні сили розпочали операції в нашому повітряному просторі", — йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що в небо підіймали по тривозі чергові пари винищувачів і літаки раннього попередження. Водночас наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки перейшли в стан підвищеної бойової готовності. 

В оперативному командуванні ЗС Польщі також наголосили, що ці дії мають превентивний характер та спрямовані на забезпечення безпеки та захист повітряного простору, особливо в районах, що прилягають до зон, які знаходяться під загрозою зникнення.

"Оперативне командування Збройних сил Польщі стежить за поточною ситуацією, а підпорядковані сили та ресурси залишаються готовими до негайного реагування", — наголосили у відомстві. 

Нагадаємо, у ніч проти 30 жовтня росіяни завдали комбінованого удару по Україні, який був одним із масованіших за останні кілька тижнів. Окупанти цілились на західні регіони.

Так, внаслідок ворожих атак в Україні вводять аварійні відключення світла. Енергетики розпочнуть відновлювальні роботи одразу після того, як це дозволить безпекова ситуація. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
