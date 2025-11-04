Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Массированная атака России на Украину — результаты работы сил ПВО

Массированная атака России на Украину — результаты работы сил ПВО

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 11:00
обновлено: 11:14
Обстрел Украины 4 ноября — детали от ВС ВСУ
Работа ПВО. Иллюстративное фото: Воздушное командование "Юг"/Facebook

В ночь на 4 ноября российские оккупанты ракетами и дронами атаковали Украину. Однако украинские защитники неба уничтожили значительную часть вражеских целей.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ во вторник, 4 ноября, в Telegram.

Реклама
Читайте также:
Атака РФ 4 листопада
Отчет о результатах работы ПВО. Фото: Воздушные силы ВСУ

Атака РФ на Украину 4 ноября — сколько целей сбила ПВО

В ночь на 4 ноября (с 20:00 3 ноября) российские войска атаковали Украину одной баллистической ракетой Искандер-М из Ростовской области, шестью зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской области.

А также 130 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ВОТ АР Крым, около 80 из них — "Шахеды".

Этой ночью воздушное нападение врага отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 92 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

К сожалению, не обошлось без последствий. Зафиксировано попадание ракет и 31 ударного БпЛА на 14 локациях.

Напомним, что в ночь на 4 ноября в Харькове раздавались взрывы — россияне атаковали дронами.

Также мы информировали, что оккупанты атаковали Днепропетровскую область, в результате чего погибла женщина.

обстрелы ракеты дроны война в Украине атака Воздушные Силы ВСУ
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации