Обстрел Украины 4 ноября — детали от ВС ВСУ

Работа ПВО. Иллюстративное фото: Воздушное командование "Юг"/Facebook

В ночь на 4 ноября российские оккупанты ракетами и дронами атаковали Украину. Однако украинские защитники неба уничтожили значительную часть вражеских целей.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ во вторник, 4 ноября, в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Отчет о результатах работы ПВО. Фото: Воздушные силы ВСУ

Атака РФ на Украину 4 ноября — сколько целей сбила ПВО

В ночь на 4 ноября (с 20:00 3 ноября) российские войска атаковали Украину одной баллистической ракетой Искандер-М из Ростовской области, шестью зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской области.

А также 130 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ВОТ АР Крым, около 80 из них — "Шахеды".

Этой ночью воздушное нападение врага отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 92 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

К сожалению, не обошлось без последствий. Зафиксировано попадание ракет и 31 ударного БпЛА на 14 локациях.

Напомним, что в ночь на 4 ноября в Харькове раздавались взрывы — россияне атаковали дронами.

Также мы информировали, что оккупанты атаковали Днепропетровскую область, в результате чего погибла женщина.