Обстрел Украины 4 ноября — детали от ВС ВСУ

Массированная атака России на Украину — результаты работы сил ПВО
В ночь на 4 ноября российские оккупанты ракетами и дронами атаковали Украину. Однако украинские защитники неба уничтожили значительную часть вражеских целей.
Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ во вторник, 4 ноября, в Telegram.
Атака РФ на Украину 4 ноября — сколько целей сбила ПВО
В ночь на 4 ноября (с 20:00 3 ноября) российские войска атаковали Украину одной баллистической ракетой Искандер-М из Ростовской области, шестью зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской области.
А также 130 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ВОТ АР Крым, около 80 из них — "Шахеды".
Этой ночью воздушное нападение врага отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 92 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
К сожалению, не обошлось без последствий. Зафиксировано попадание ракет и 31 ударного БпЛА на 14 локациях.
Напомним, что в ночь на 4 ноября в Харькове раздавались взрывы — россияне атаковали дронами.
Также мы информировали, что оккупанты атаковали Днепропетровскую область, в результате чего погибла женщина.
Читайте Новини.LIVE!