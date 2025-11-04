Відео
Масована атака Росії на Україну — результати роботи сил ППО

Масована атака Росії на Україну — результати роботи сил ППО

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 11:00
Оновлено: 11:14
Обстріл України 4 листопада — деталі від ПС ЗСУ
Робота ППО. Ілюстративне фото: Повітряне командування "Південь"/Facebook

У ніч проти 4 листопада російські окупанти ракетами та дронами атакували Україну. Однак українські оборонці неба знищили значну частину ворожих цілей.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ у вівторок, 4 листопада, у Telegram.

Атака РФ 4 листопада
Звіт про результати роботи ППО. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Атака РФ на Україну 4 листопада — скільки цілей збила ППО

У ніч проти 4 листопада (з 20:00 3 листопада) російські війська атакували Україну однією балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської області, шістьма зенітними керованими ракетами С-300 із Курської області.

А також 130 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ АР Крим, близько 80 із них — "Шахеди".

Цієї ночі повітряний напад ворога відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 92 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

На жаль, не минулося без наслідків. Зафіксовано влучання ракет та 31 ударного БпЛА на 14 локаціях.

Нагадаємо, що у ніч проти 4 листопада у Харкові лунали вибухи — росіяни атакували дронами.

Також ми інформували, що окупанти атакували Дніпропетровщину, внаслідок чого загинула жінка.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
