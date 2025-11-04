Обстріл України 4 листопада — деталі від ПС ЗСУ

Масована атака Росії на Україну — результати роботи сил ППО
У ніч проти 4 листопада російські окупанти ракетами та дронами атакували Україну. Однак українські оборонці неба знищили значну частину ворожих цілей.
Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ у вівторок, 4 листопада, у Telegram.
Атака РФ на Україну 4 листопада — скільки цілей збила ППО
У ніч проти 4 листопада (з 20:00 3 листопада) російські війська атакували Україну однією балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської області, шістьма зенітними керованими ракетами С-300 із Курської області.
А також 130 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ АР Крим, близько 80 із них — "Шахеди".
Цієї ночі повітряний напад ворога відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 92 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
На жаль, не минулося без наслідків. Зафіксовано влучання ракет та 31 ударного БпЛА на 14 локаціях.
Нагадаємо, що у ніч проти 4 листопада у Харкові лунали вибухи — росіяни атакували дронами.
Також ми інформували, що окупанти атакували Дніпропетровщину, внаслідок чого загинула жінка.
