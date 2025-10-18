Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Массированная атака РФ на Украину — сколько целей сбила ПВО ночью

Массированная атака РФ на Украину — сколько целей сбила ПВО ночью

Ua ru
Дата публикации 18 октября 2025 09:41
обновлено: 09:41
Атака РФ на Украину 18 октября — сколько целей сбила ПВО
Работа мобильной группы ПВО. Фото: Западное оперативно-территориальное объединение НГУ

В ночь на 18 октября российские оккупанты ракетами и дронами нанесли удары по территории Украины. Однако украинские защитники уничтожили значительную часть вражеских целей.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ в субботу, 18 октября.

Реклама
Читайте также:
Атака РФ на Україні
Отчет о результатах работы ПВО. Фото: командование Воздушных сил ВСУ

Атака на Украину 18 октября — сколько целей уничтожено

В ночь на 18 октября (с 19:00 17 октября) российские захватчики атаковали Украину тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской области — РФ и 164 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Миллерово, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ, около 100 из них — "Шахеды".

Этой ночью воздушное нападение россиян отражали — авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 136 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

К сожалению, не обошлось без последствий. Зафиксировано попадание 27 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

Напомним, что 17 октября российские войска массированно атаковали Кривой Рог.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал последние удары России по Украине и назвал их "террором против энергетики".

ВСУ обстрелы ПВО война в Украине Россия атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации