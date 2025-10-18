Атака РФ на Украину 18 октября — сколько целей сбила ПВО

Работа мобильной группы ПВО. Фото: Западное оперативно-территориальное объединение НГУ

В ночь на 18 октября российские оккупанты ракетами и дронами нанесли удары по территории Украины. Однако украинские защитники уничтожили значительную часть вражеских целей.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ в субботу, 18 октября.

Отчет о результатах работы ПВО. Фото: командование Воздушных сил ВСУ

Атака на Украину 18 октября — сколько целей уничтожено

В ночь на 18 октября (с 19:00 17 октября) российские захватчики атаковали Украину тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской области — РФ и 164 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Миллерово, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ, около 100 из них — "Шахеды".

Этой ночью воздушное нападение россиян отражали — авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 136 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

К сожалению, не обошлось без последствий. Зафиксировано попадание 27 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

Напомним, что 17 октября российские войска массированно атаковали Кривой Рог.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал последние удары России по Украине и назвал их "террором против энергетики".