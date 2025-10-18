Відео
Україна
Головна Армія Масована атака РФ на Україну — скільки цілей збила ППО вночі

Масована атака РФ на Україну — скільки цілей збила ППО вночі

Ua ru
Дата публікації: 18 жовтня 2025 09:41
Оновлено: 09:41
Атака РФ на Україну 18 жовтня — скільки цілей збила ППО
Робота мобільної групи ППО. Фото: Західне оперативно-територіальне об'єднання НГУ

У ніч проти 18 жовтня російські окупанти ракетами та дронами завдали ударів по території України. Однак українські захисники знищили значну частину ворожих цілей.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ у суботу, 18 жовтня.

Читайте також:
Атака РФ на Україні
Звіт про результати роботи ППО. Фото: командування Повітряних сил ЗСУ

Атака на Україну 18 жовтня — скільки цілей знищено

У ніч на 18 жовтня (з 19:00 17 жовтня) російські загарбники атакували Україну трьома зенітними керованими ракетами С-300 із Курської області — РФ та 164 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ, близько 100 із них — "Шахеди".

Цієї ночі повітряний напад росіян відбивали — авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 136 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

На жаль, не минулося без наслідків. Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Нагадаємо, що 17 жовтня російські війська масовано атакували Кривий Ріг.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував останні удари Росії по Україні й назвав їх "терором проти енергетики".

ЗСУ обстріли ППО війна в Україні Росія атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
