Отключение Starlink разрушило бы фронт Украины — заявление Илона Маска

Маск заявил о крушении фронта Украины в случае остановки Starlink
Глава Департамента эффективности правительства Соединенных Штатов Америки и бизнесмен Илон Маск заявил, что его система Starlink является основой украинской армии. По его словам, в случае отключения разрушилась бы вся линия фронта.
Об этом Илон Маск написал в соцсети X в воскресенье, 9 марта.
Важность Starlink для армии Украины
"Я буквально вызвал Путина на физический бой один на один за Украину, и моя система Starlink является основой украинской армии. Вся их линия фронта разрушилась бы, если бы я ее выключил", — заявил Маск.
По его словам, его тошнит, что Украина "проигрывает из-за многолетней бойни в патовой ситуации, в которой она находится".
Он призвал к установлению мира как можно быстрее.
Напомним, Польша предоставит Украине терминалы Starlink для обеспечения стабильной связи на передовой.
Также спутниковый оператор Франции Eutelsat рассматривает возможность замены терминалов Starlink в Украине.
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