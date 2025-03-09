Отключение Starlink разрушило бы фронт Украины — заявление Илона Маска

Илон Маск. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Глава Департамента эффективности правительства Соединенных Штатов Америки и бизнесмен Илон Маск заявил, что его система Starlink является основой украинской армии. По его словам, в случае отключения разрушилась бы вся линия фронта.

Об этом Илон Маск написал в соцсети X в воскресенье, 9 марта.

Читайте также:

Важность Starlink для армии Украины

"Я буквально вызвал Путина на физический бой один на один за Украину, и моя система Starlink является основой украинской армии. Вся их линия фронта разрушилась бы, если бы я ее выключил", — заявил Маск.

По его словам, его тошнит, что Украина "проигрывает из-за многолетней бойни в патовой ситуации, в которой она находится".

Он призвал к установлению мира как можно быстрее.

Пост Маска. Фото: скриншот

Напомним, Польша предоставит Украине терминалы Starlink для обеспечения стабильной связи на передовой.

Также спутниковый оператор Франции Eutelsat рассматривает возможность замены терминалов Starlink в Украине.