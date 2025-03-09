Відключення Starlink зруйнувало б фронт України — заява Ілона Маска

Ілон Маск. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Очільник Департаменту ефективності уряду Сполучених Штатів Америки та бізнесмен Ілон Маск заявив, що його система Starlink є основою української армії. За його словами, у разі відключення зруйнувалася б уся лінія фронту.

Про це Ілон Маск написав у соцмережі X у неділю, 9 березня.

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"Я буквально викликав Путіна на фізичний бій один на один за Україну, і моя система Starlink є основою української армії. Вся їхня лінія фронту зруйнувалася б, якби я її вимкнув", — заявив Маск.

За його словами, його нудить, що Україна "програє через багаторічну бійню в патовій ситуації, в якій вона перебуває".

Він закликав до встановлення миру якнайшвидше.

Допис Маска. Фото: скриншот

Нагадаємо, Польща надасть Україні термінали Starlink для забезпечення стабільного зв'язку на передовій.

Також супутниковий оператор Франції Eutelsat розглядає можливість заміни терміналів Starlink в Україні.