Відключення Starlink зруйнувало б фронт України — заява Ілона Маска

Маск заявив про руйнування фронту України у разі зупинки Starlink
Очільник Департаменту ефективності уряду Сполучених Штатів Америки та бізнесмен Ілон Маск заявив, що його система Starlink є основою української армії. За його словами, у разі відключення зруйнувалася б уся лінія фронту.
Про це Ілон Маск написав у соцмережі X у неділю, 9 березня.
Важливість Starlink для армії України
"Я буквально викликав Путіна на фізичний бій один на один за Україну, і моя система Starlink є основою української армії. Вся їхня лінія фронту зруйнувалася б, якби я її вимкнув", — заявив Маск.
За його словами, його нудить, що Україна "програє через багаторічну бійню в патовій ситуації, в якій вона перебуває".
Він закликав до встановлення миру якнайшвидше.
Нагадаємо, Польща надасть Україні термінали Starlink для забезпечення стабільного зв'язку на передовій.
Також супутниковий оператор Франції Eutelsat розглядає можливість заміни терміналів Starlink в Україні.
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