Илон Маск обнародовал очередной враждебный по отношению к Украине твит

Илон Маск. Фото: Reuters

Близкий соратник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Илон Маск сделал очередное странное заявление относительно Украины. Он обвинил наше государство в нежелании завершать войну.

Такое сообщение Маск сделал на своей странице в Х в пятницу, 21 февраля.

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"Россия зашла слишком далеко три года назад, теперь украинская власть зашла слишком далеко", — заявил миллиардер.

Он также добавил, что бесконечная смерть солдат в окопах — это неправильно.

"И любому, кто продолжает это настаивать, не хватает сострадания и ума", — подчеркнул Маск.

Пост Илона Маска в Х. Фото: скриншот

При этом один из пользователи разместил пост Маска трехлетней давности, где тот выражает поддержку Украине.

"Что с ним произошло за последние три года?", — риторически спросил пользователь.

Комментарий к посту Илона Маска. Фото: скриншот

Стоит отметить, что это заявление Маска прозвучало на фоне многочисленных обвинений со стороны Трампа и его команды в адрес Украины и ее политического руководства, которое якобы не желает завершения войны. Тем не менее, Зеленский и его соратники неоднократно подчеркивали, что Украина, как жертва агрессии, больше любого желает завершения войны и установления мира.

Ранее мы писали, что Маск заявил, что значительная часть денег, отправленных на помощь Украине, на самом деле "пошла на пользу американским политикам Демократической партии и некоторым республиканцам". Именно поэтому президент Владимир Зеленский, по словам Маска, не видел этих денег.

Напоминаем, Маск высказался о легитимности президента Украины Владимира Зеленского. Он затронул тему его лидерства среди украинского народа.