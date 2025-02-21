Илон Маск обнародовал очередной враждебный по отношению к Украине твит

Маск обнародовал очередной враждебный по отношению к Украине твит
Близкий соратник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Илон Маск сделал очередное странное заявление относительно Украины. Он обвинил наше государство в нежелании завершать войну.
Такое сообщение Маск сделал на своей странице в Х в пятницу, 21 февраля.
Новое заявление Маска
"Россия зашла слишком далеко три года назад, теперь украинская власть зашла слишком далеко", — заявил миллиардер.
Он также добавил, что бесконечная смерть солдат в окопах — это неправильно.
"И любому, кто продолжает это настаивать, не хватает сострадания и ума", — подчеркнул Маск.
При этом один из пользователи разместил пост Маска трехлетней давности, где тот выражает поддержку Украине.
"Что с ним произошло за последние три года?", — риторически спросил пользователь.
Стоит отметить, что это заявление Маска прозвучало на фоне многочисленных обвинений со стороны Трампа и его команды в адрес Украины и ее политического руководства, которое якобы не желает завершения войны. Тем не менее, Зеленский и его соратники неоднократно подчеркивали, что Украина, как жертва агрессии, больше любого желает завершения войны и установления мира.
Ранее мы писали, что Маск заявил, что значительная часть денег, отправленных на помощь Украине, на самом деле "пошла на пользу американским политикам Демократической партии и некоторым республиканцам". Именно поэтому президент Владимир Зеленский, по словам Маска, не видел этих денег.
Напоминаем, Маск высказался о легитимности президента Украины Владимира Зеленского. Он затронул тему его лидерства среди украинского народа.
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