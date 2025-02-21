Ілон Маск оприлюднив черговий ворожий щодо України твіт

Ілон Маск. Фото: Reuters

Близький соратник президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Ілон Маск зробив чергову дивну заяву щодо України. Він звинувавтив нашу державу в небажання завершувати війну.

Такий допис Маск зробив на своїй сторінці в Х у п'ятницю, 21 лютого.

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"Росія зайшла занадто далеко три роки тому, тепер українська влада зайшла занадто далеко", — заявив мільярдер.

Він також додав, що нескінченна смерть солдатів в окопах — це неправильно.

"І будь-кому, хто продовжує це наполягати, не вистачає співчуття та розуму", — підкреслив Маск.

Пост Ілона Маска в Х. Фото: скриншот

При цьому один з користувачі розмісти впост Маска трирічної давнини, де той висловлює підтримку Україні.

"Що з ним сталося за останні три роки?", — риторично спитав користувач.

Коментар до посту Ілона Маска. Фото: скриншот

Варто зазначити, що ця заява Маска прозвучала на фоні багаточисельних звинувачень з боку Трампа та його команди на адресу України та її політичного керівництва, яке нібито не бажає завершення війни. Тим не менш, Зеленський та його соратники неодноразово наголошували, що Україна, як жертва агресії, більше за будь-кого бажає завершення війни та встановлення миру.

Раніше ми писали, що Маск заявив, ніби значна частина грошей, відправлених на допомогу Україні, насправді "пішла на користь американським політикам Демократичної партії та деяким республіканцям". Саме тому президент Володимир Зеленський, за словами Маска, не бачив цих грошей.

Нагадуємо, Маск висловився про легітимність президента України Володимира Зеленського. Він торкнувся теми його лідерства серед українського народу.