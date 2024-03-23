Малюска заявил, что под мобилизацию не подпадают некоторые категории осужденных

Военные билеты. Иллюстративное фото: УП

Законопроект о мобилизации осужденных готовится совместно с Министерством обороны и Вооруженными Силами Украины. Глава Министерства юстиции Украины Денис Малюска заявил, что в нем осужденных будут применены некоторые ограничения.

Об этом он заявил в комментарии Эспресо.

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Министр рассказал, что законопроект о мобилизации осужденных готовится совместно с Министерством обороны и Вооруженными Силами Украины.

Финальный вариант документа, который будет принят в Верховной Раде, определит количество осужденных лиц, которых могут мобилизовать.

"Единственная дискуссия, которая осталась, где еще компромисс был достигнут в последние дни, относительно категории, которые не смогут принять участие в мобилизации. Есть определенные категории, которые народные депутаты опасаются привлекать к войне. Подождем голосования окончательного, там будут статьи уголовного кодекса. Лица, совершивших определенные категории преступлений, не будут мобилизованы", — рассказал Малюска.

Напомним, мы сообщали, что новый законопроект о мобилизации обяжет военнообязанных мужчин обновить свои военно-учетные данные в течение 60 дней.

Также мы информировали, что военнообязанные мужчины в Украине позволят обновлять военно-учетные данные без посещения ТЦК и СП.