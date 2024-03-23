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Малюська заявив, що під мобілізацію не підпадають деякі категорії засуджених

23 березня 2024 05:01
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Малюська заявив, що під мобілізацію не підпадають деякі категорії засуджених
Військові квитки. Ілюстративне фото: УП
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Законопроект про мобілізацію засуджених готується спільно з Міністерством оборони та Збройними силами України. Голова Міністерства юстиції України Денис Малюська заявив, що у ньому засуджених будуть застосовані деякі обмеження.

Про це він заявив у коментарі Еспресо.

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Міністр розповів, що законопроект про мобілізацію засуджених готується спільно з Міністерством оборони та Збройними силами України.

Фінальний варіант документа, який приймуть у Верховній Раді, визначить кількість засуджених осіб, яких можуть мобілізувати.

"Єдина дискусія, яка залишилась, де ще компроміс був досягнутий останніми днями, щодо категорії, які не зможуть взяти участь у мобілізації. Є певні категорії, які народні депутати остерігаються залучати до війни. Почекаймо голосування кінцевого, там будуть статті кримінального кодексу. Особи, які вчинили певні категорії злочинів, не будуть мобілізовані", — розповів Малюська.

Нагадаємо, ми повідомляли, що новий законопроєкт про мобілізацію зобов'яже військовозобов'язаних чоловіків оновити свої військово-облікові дані упродовж 60 днів.

Також ми інформували, що військовозобов'язаним чоловікам в Україні дозволять оновлювати військово-облікові дані без відвідування ТЦК та СП. 

Денис Малюська
військовий призов
мобілізація
війна в Україні
засуджені

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