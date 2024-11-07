Почти сто военных возвращаются к службе после самовольного оставления части

Украинский военный. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Почти сто военнослужащих, самовольно покинувших части, решили вернуться к службе. Такое количество заявок поступило в 47-ю отдельную механизированную бригаду за два месяца.

Об этом бригада сообщила в Telegram в четверг, 7 ноября.

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"Только за два дня мы получили почти сотню заявок от бойцов, которые хотят вернуться из СОЧ и для этого выбрали именно 47 отдельную механизированную бригаду", — говорится в сообщении.

В бригаде подчеркнули, что рекрутеры не успевают пообщаться с каждым по телефону, поэтому был создан чат-бот в Telegram.

Он работает не только для лиц, совершивших СОЧ, но и для действующих военнослужащих, желающих перевестись, а также для гражданских, решивших присоединиться к ВСУ.

Пост 47-й бригады. Фото: скриншот

Напомним, в Николаеве водитель из роты охраны самовольно покинул воинскую часть. Хотя он выразил желание вернуться в службу, его признали виновным и назначили наказание.

Ранее во Львове судили военнослужащего за самовольное оставление части. Это нарушение он совершил трижды.