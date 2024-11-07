Майже сто військових повертаються до служби після самовільного залишення частини

Майже сто військових висловили бажання повернутися з СЗЧ
Майже сто військових, які самовільно залишили частини, вирішили повернутися до служби. Така кількість заявок надійшла до 47-ї окремої механізованої бригади за два місяці.
Про це бригада повідомила у Telegram у четвер, 7 листопада.
Повернення до війська після СЗЧ
"Лише за два дні ми отримали майже сотню заявок від бійців, які хочуть повернутися з СЗЧ і для цього обрали саме 47 окрему механізовану бригаду", — йдеться у повідомленні.
У бригаді наголосили, що рекрутери не встигають поспілкуватися з кожним по телефону, тому було створено чат-бот в Telegram.
Він працює не тільки для осіб, що вчинили СЗЧ, а й для чинних військовослужбовців, які бажають перевестися, а також для цивільних, які вирішили приєднатися до ЗСУ.
Нагадаємо, у Миколаєві водій з роти охорони самовільно залишив військову частину. Хоча він висловив бажання повернутися до служби, його визнали винним і призначили покарання.
Раніше у Львові судили військовослужбовця за самовільне залишення частини. Це порушення він скоїв тричі.
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