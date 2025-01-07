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Майоры обвинили в дезертирстве подчиненных — решение суда

7 января 2025 01:30
Владимир Козырь - Редактор
Руководство обвинило майора в том, что из его части совершили дезертирство солдаты
Судебное заседание. Иллюстративное фото: pexels.com
Владимир Козырь - Редактор

Компаниевский районный суд Кировоградской области рассмотрел дело относительно возможного невыполнения военнослужащим своих обязанностей. Он не смог обеспечить дисциплину среди подчиненных.

Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, майор был назначен командиром учебной роты и старшим преподавателем одного из учебных батальонов в составе оперативного командования "Юг". Вскоре после назначения командир столкнулся с проблемами дисциплины и морально-психологического состояния личного состава роты. Но впоследствии восемь военнослужащих одновременно покинули воинскую часть без разрешения.

Спустя две недели после назначения, к нему возникли претензии как от непосредственного командования, так и от прокуратуры. Против него было открыто административное производство по статье 172-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях (халатное отношение к военной службе в условиях особого периода).

Майор признал свою вину. Он утверждал, что проблема самовольного оставления подразделений военнослужащими является общегосударственной и что он принял все возможные меры для поддержания дисциплины в роте. Он отметил, что эти меры были документально зафиксированы.

Решение суда

После рассмотрения позиций сторон суд пришел к выводу, что из материалов дела непонятно, какие дополнительные действия майор мог бы осуществить для предотвращения побега военнослужащих, поскольку он уже выполнил все необходимые меры.

Компаниевский районный суд Кировоградской области закрыл административное дело в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Напомним, на Львовщине 65-летнего мужчину признали виновным в оправдании войны России против Украины. Он также занимался распространением символики коммунистического тоталитарного режима.

Он также занимался распространением символики коммунистического тоталитарного режима.

Ранее несовершеннолетнего из Ивано-Франковской области задержали белорусские пограничники, когда он пытался попасть к отцу в Москву. Парень рассказал им о блокпостах ВСУ, после чего его вернули в Украину и судили.

суд ВСУ Кировоградская область война в Украине дезертир судебные решения

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