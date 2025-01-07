Руководство обвинило майора в том, что из его части совершили дезертирство солдаты

Судебное заседание. Иллюстративное фото: pexels.com

Компаниевский районный суд Кировоградской области рассмотрел дело относительно возможного невыполнения военнослужащим своих обязанностей. Он не смог обеспечить дисциплину среди подчиненных.

Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, майор был назначен командиром учебной роты и старшим преподавателем одного из учебных батальонов в составе оперативного командования "Юг". Вскоре после назначения командир столкнулся с проблемами дисциплины и морально-психологического состояния личного состава роты. Но впоследствии восемь военнослужащих одновременно покинули воинскую часть без разрешения.

Спустя две недели после назначения, к нему возникли претензии как от непосредственного командования, так и от прокуратуры. Против него было открыто административное производство по статье 172-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях (халатное отношение к военной службе в условиях особого периода).

Майор признал свою вину. Он утверждал, что проблема самовольного оставления подразделений военнослужащими является общегосударственной и что он принял все возможные меры для поддержания дисциплины в роте. Он отметил, что эти меры были документально зафиксированы.

Решение суда

После рассмотрения позиций сторон суд пришел к выводу, что из материалов дела непонятно, какие дополнительные действия майор мог бы осуществить для предотвращения побега военнослужащих, поскольку он уже выполнил все необходимые меры.

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