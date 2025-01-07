Керівництво звинуватило майора в тому, що з його частини скоїли дезертирство солдати

Судове засідання. Ілюстративне фото: pexels.com

Компаніївський районний суд Кіровоградської області розглянув справу щодо можливого невиконання військовослужбовцем своїх обов'язків. Він не зміг забезпечити дисципліну серед підлеглих.

Про це повідомляється в Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, майор був призначений командиром навчальної роти та старшим викладачем одного з навчальних батальйонів у складі оперативного командування "Південь". Незабаром після призначення командир зіткнувся з проблемами дисципліни та морально-психологічного стану особового складу роти. Але згодом вісім військовослужбовців одночасно залишили військову частину без дозволу.

Через два тижні після призначення, до нього виникли претензії як від безпосереднього командування, так і від прокуратури. Проти нього було відкрито адміністративне провадження за статтею 172-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення (недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду).

Майор визнав свою провину. Він стверджував, що проблема самовільного залишення підрозділів військовослужбовцями є загальнодержавною та що він вжив усіх можливих заходів для підтримки дисципліни в роті. Він наголосив, що ці заходи були документально зафіксовані.

Рішення суду

Після розгляду позицій сторін суд дійшов висновку, що з матеріалів справи незрозуміло, які додаткові дії майор міг би здійснити для запобігання втечі військовослужбовців, оскільки він вже виконав усі необхідні заходи.

Компаніївський районний суд Кіровоградської області закрив адміністративну справу у зв'язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення.

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