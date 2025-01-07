Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Майори звинуватили у дезертирстві підлеглих — рішення суду arrow

Майори звинуватили у дезертирстві підлеглих — рішення суду

7 січня 2025 01:30
Володимир Козир - Редактор
Керівництво звинуватило майора в тому, що з його частини скоїли дезертирство солдати
Судове засідання. Ілюстративне фото: pexels.com
Володимир Козир - Редактор

Компаніївський районний суд Кіровоградської області розглянув справу щодо можливого невиконання військовослужбовцем своїх обов'язків. Він не зміг забезпечити дисципліну серед підлеглих.

Про це повідомляється в Єдиному реєстрі судових рішень

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, майор був призначений командиром навчальної роти та старшим викладачем одного з навчальних батальйонів у складі оперативного командування "Південь". Незабаром після призначення командир зіткнувся з проблемами дисципліни та морально-психологічного стану особового складу роти. Але згодом вісім військовослужбовців одночасно залишили військову частину без дозволу.

Через два тижні після призначення, до нього виникли претензії як від безпосереднього командування, так і від прокуратури. Проти нього було відкрито адміністративне провадження за статтею 172-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення (недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду).

Майор визнав свою провину. Він стверджував, що проблема самовільного залишення підрозділів військовослужбовцями є загальнодержавною та що він вжив усіх можливих заходів для підтримки дисципліни в роті. Він наголосив, що ці заходи були документально зафіксовані.

Рішення суду

Після розгляду позицій сторін суд дійшов висновку, що з матеріалів справи незрозуміло, які додаткові дії майор міг би здійснити для запобігання втечі військовослужбовців, оскільки він вже виконав усі необхідні заходи.

Компаніївський районний суд Кіровоградської області закрив адміністративну справу у зв'язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення.

Нагадаємо, на Львівщині 65-річного чоловіка визнали винним у виправданні війни Росії проти України. Він також займався поширенням символіки комуністичного тоталітарного режиму.

Раніше неповнолітнього з Івано-Франківщини затримали білоруські прикордонники, коли він намагався потрапити до батька в Москву. Хлопець розповів їм про блокпости ЗСУ, після чого його повернули в Україну та судили.

суд ЗСУ Кіровоградська область війна в Україні дезертир судові рішення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

05:05 Дуже тепло, але з дощем — прогноз погоди на сьогодні в Україні

04:30 Контракт як альтернатива мобілізації — в чому основні переваги

04:25 Пільги для військових — які знижки на житло діятимуть у 2025 році

04:14 У Франції підтвердили дезертирство бійців ЗСУ — що з ними буде

03:43 В ООН звинуватили Ізраїль в обстрілі гумконвою — що сталось

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

03:26 На фронті потрібні водії автобусів — в "Азові" є вакансії

02:45 Як законно вирубати дерево на ділянці та не отримати штраф

02:35 ІТ-фахівці України допоможуть країнам Африки — чому це вигідно

02:30 Обмежено придатний не пройшов повторну ВЛК — яке покарання чекає

01:30 Нові правила мобілізації — хто має право отримати відстрочку

05:05 Дуже тепло, але з дощем — прогноз погоди на сьогодні в Україні

04:30 Контракт як альтернатива мобілізації — в чому основні переваги

04:25 Пільги для військових — які знижки на житло діятимуть у 2025 році

04:14 У Франції підтвердили дезертирство бійців ЗСУ — що з ними буде

03:43 В ООН звинуватили Ізраїль в обстрілі гумконвою — що сталось

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

03:26 На фронті потрібні водії автобусів — в "Азові" є вакансії

02:45 Як законно вирубати дерево на ділянці та не отримати штраф

02:35 ІТ-фахівці України допоможуть країнам Африки — чому це вигідно

02:30 Обмежено придатний не пройшов повторну ВЛК — яке покарання чекає

01:30 Нові правила мобілізації — хто має право отримати відстрочку

12:35 Ціни на золото у січні — скільки коштують дорогоцінні метали

5 січня 2025

06:38 Курс, тарифи та ціни на продукти — що чекає українців у 2025 році

4 січня 2025

06:00 Відключення по-новому та ріст тарифів — чого чекати у новому році

3 січня 2025
Ексклюзив

22:37 Скільки Україна проживе без допомоги США — прогноз економіста

19:42 Закінчення війни у 2025 році — у що вірять одесити

Ексклюзив

06:33 Зростання цін не зупинити — скільки коштуватиме долар у 2025 році

2 січня 2025

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

06:40 Ціни на мідь у січні — яка вартість кольорових металів в Україні

1 січня 2025

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

Text

22:56 Це джокер — військовий прокоментував Курську операцію

Text

22:40 Військовий заявив, що у питанні мобілізації не вистачає держави

Text

22:32 Ігнатьєв заявив, що бізнес за пів року збудував 200 МВт СЕС

Text

20:23 Дунда заявив, чи вплине відставка Трюдо на відносини з Україною

Text

18:13 Водохреще в Києві — як підготували локації для охочих зануритися

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

17:50 Макрон розповів про майбутні переговори — ефір Вечір.LIVE

Text

13:46 Військовий назвав найбільш розповсюджену причину СЗЧ

Text

13:00 Заява Блінкена про Курськ та наступ РФ на Дніпро — ефір День.LIVE

Text

12:33 Шульга пояснив, чому події на Курщині привертають увагу росіян

Text

10:11 Арутюнян назвав спосіб вирішення проблеми нестачі пілотів БпЛА

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

1 січня 2025

17:33 Податок на нерухомість 2025 — що зміниться для власників житла