Майора бригады ДШВ задержали за коррупцию и уклонение от службы — детали

Обыски у подозреваемого. Фото: Офис генпрокурора

Правоохранители разоблачили майора тыла одной из бригад Десантно-штурмовых войск на масштабных коррупционных схемах по поставке продуктов питания для ВСУ. По данным следствия, военнослужащий также систематически уклонялся от службы, выезжая за границу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Майора тыла бригады ДШВ взяли под стражу

В рамках программы "Нечестные закупки" майору тыла бригады ДШВ сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды, мошенничестве и уклонении от военной службы.

По материалам следствия, в июне 2025 года чиновник получил 10 тыс. долларов США за подмену товарных позиций в поставках продуктов питания. В частности, помидоры заменяли на огурцы, а яблоки — на апельсины. Часть продукции списывали и присваивали через подконтрольных лиц, тогда как в воинские части доставляли даже испорченные овощи и фрукты.

Кроме этого, правоохранители проверяют происхождение денежных переводов на сумму 1,8 млн гривен, а также возможную причастность к этим средствам поставщиков и командования воинской части.

Обыски в квартире подозреваемых. Фото: Офис генпрокурора

Следствие также установило, что в 2025 году майор систематически уклонялся от выполнения служебных обязанностей, вводя командование в заблуждение. За этот период он неоднократно выезжал за границу, посетив Аргентину, Австрию, Швейцарию, Францию, Италию, Японию, Чехию, Турцию, Египет и Антарктиду. В общем подозреваемый отсутствовал на службе не менее 38 суток, одновременно продолжая получать денежное обеспечение и премии.

При процессуальном руководстве Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона также сообщено о подозрении заместителю майора.

Во время обысков у майора изъяли 51 тыс. долларов США, 2,1 тыс. евро, 201 тыс. гривен, автомобили, документы на элитную недвижимость, коллекцию брендовых вещей стоимостью более 8 млн гривен, а также долговые расписки на сумму 120 тыс. долларов США. У его заместителя изъяты долговые расписки на 20 тыс. долларов, мобильные телефоны, ноутбуки, банковские карты и документы.

Обнаруженные доказательства у подозреваемого. Фото: Офис генпрокурора

5 февраля 2026 года майора задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. В суд также направлено ходатайство об избрании для его заместителя меры пресечения в виде домашнего ареста.

