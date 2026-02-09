Майора бригади ДШВ затримали за корупцію та ухилення від служби — деталі

Обшуки у підозрюваного. Фото: Офіс генпрокурора

Правоохоронці викрили майора тилу однієї з бригад Десантно-штурмових військ на масштабних корупційних схемах із постачання продуктів харчування для ЗСУ. За даними слідства, військовослужбовець також систематично ухилявся від служби, виїжджаючи за кордон.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Майора тилу бригади ДШВ взяли під варту

У межах програми "Нечесні закупівлі" майору тилу бригади ДШВ повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди, шахрайстві та ухиленні від військової служби.

За матеріалами слідства, у червні 2025 року посадовець отримав 10 тис. доларів США за підміну товарних позицій у поставках продуктів харчування. Зокрема, помідори замінювали на огірки, а яблука — на апельсини. Частину продукції списували та привласнювали через підконтрольних осіб, тоді як до військових частин доставляли навіть зіпсовані овочі та фрукти.

Окрім цього, правоохоронці перевіряють походження грошових переказів на суму 1,8 млн гривень, а також можливу причетність до цих коштів постачальників і командування військової частини.

Обшуки у квартирі підозрюваних. Фото: Офіс генпрокурора

Слідство також встановило, що 2025 року майор систематично ухилявся від виконання службових обов'язків, вводячи командування в оману. За цей період він неодноразово виїжджав за кордон, відвідавши Аргентину, Австрію, Швейцарію, Францію, Італію, Японію, Чехію, Туреччину, Єгипет та Антарктиду. Загалом підозрюваний був відсутній на службі щонайменше 38 діб, водночас продовжуючи отримувати грошове забезпечення та премії.

За процесуального керівництва Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону також повідомлено про підозру заступниці майора.

Під час обшуків у майора вилучили 51 тис. доларів США, 2,1 тис. євро, 201 тис. гривень, автомобілі, документи на елітну нерухомість, колекцію брендових речей вартістю понад 8 млн гривень, а також боргові розписки на суму 120 тис. доларів США. У його заступниці вилучено боргові розписки на 20 тис. доларів, мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки та документи.

Виявлені докази у підозрюваного. Фото: Офіс генпрокурора

5 лютого 2026 року майора затримали. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. До суду також скеровано клопотання про обрання для його заступниці запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

