Главная Армия МАГАТЭ призвала РФ освободить ЗАЭС — о чем говорится в резолюции

МАГАТЭ призвала РФ освободить ЗАЭС — о чем говорится в резолюции

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 00:29
На заседании МАГАТЭ подтвердили, что все ядерные объекты на территории Украины должны перейти под контроль украинской власти
ЗАЭС под оккупацией российской армии. Иллюстративное фото: росСМИ

Генеральная конференция МАГАТЭ требует немедленной деоккупации Запорожской АЭС. Такая резолюция была утверждена на 69-й Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии.

О содержании резолюции 18 сентября сообщается в Telegram-канале Минэнерго Украины.

Что требует МАГАТЭ от оккупантов РФ

МАГАТЭ призвала РФ освободить ЗАЭС — о чем говорится в резолюции - фото 1
Заседание 69-й Генеральной конференции МАГАТЭ. Фото: Минэнерго

Документ, поддержанный 62 государствами-членами МАГАТЭ, содержит требование к РФ о немедленном освобождении и демилитаризации Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) с целью возвращения ее под полный контроль Украины.

Резолюция, инициированная Украиной совместно с международными партнерами, является очередным сигналом мирового сообщества о недопустимости действий российской стороны, что ставит под угрозу ядерную безопасность всего континента.

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук выразила благодарность каждой стране, которая поддержала этот важный документ. Она подчеркнула, что 62 голоса "за" является четким свидетельством позиции цивилизованного мира: ядерный терроризм недопустим, а оккупированная Россией ЗАЭС должна быть немедленно возвращена под контроль Украины.

Документ подтверждает, что ЗАЭС и все ядерные объекты в Украине должны функционировать под полным суверенным контролем компетентных украинских органов.

Резолюция также подтвердила мандат и непрерывную работу миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, несмотря на постоянные попытки России подорвать ее деятельность. Присутствие экспертов Агентства означает, что каждый инцидент, каждый риск и каждая атака будут зафиксированы и вынесены на международный уровень.

Министерство энергетики Украины рассматривает эту резолюцию как важный шаг на пути к восстановлению ядерной безопасности. Украина настаивает на усилении международного давления на Россию с целью полного и безусловного выполнения всех резолюций МАГАТЭ и возвращения ЗАЭС под контроль Украины.

Напомним, 17 сентября на ЗАЭС представители МАГАТЭ зафиксировали звуки обстрелов в непосредственной близости к АЭС. Этот инцидент создает серьезные риски для ядерной безопасности.

Также на днях глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что на ЗАЭС уже нарушены все нормы ядерной безопасности.

ЗАЭС МАГАТЭ резолюция война в Украине ядерная опасность энергетика
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
