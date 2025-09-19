На засіданні МАГАТЕ підтвердили, що всі ядерні об'єкти на території України мають перейти під контроль української влади

ЗАЕС під окупацією російської армії. Ілюстративне фото: росЗМІ

Генеральна конференція МАГАТЕ вимагає негайної деокупації Запорізької АЕС. Така резолюція була затверджена на 69-й Генеральній конференції Міжнародного агентства з атомної енергії.

Про зміст резолюції 18 вересня повідомляється у Telegram-каналі Міненерго України.

Що вимагає МАГАТЕ від окупантів РФ

Засідання 69-ї Генеральної конференції МАГАТЕ. Фото: Міненерго

Документ, підтриманий 62 державами-членами МАГАТЕ, містить вимогу до РФ щодо негайного звільнення та демілітаризації Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) з метою повернення її під повний контроль України.

Резолюція, ініційована Україною спільно з міжнародними партнерами, є черговим сигналом світової спільноти про неприпустимість дій російської сторони, що ставить під загрозу ядерну безпеку всього континенту.

Міністр енергетики України Світлана Гринчук висловила подяку кожній країні, яка підтримала цей важливий документ. Вона наголосила, що 62 голоси "за" є чітким свідченням позиції цивілізованого світу: ядерний тероризм неприпустимий, а окупована Росією ЗАЕС має бути негайно повернута під контроль України.

Документ підтверджує, що ЗАЕС і всі ядерні об'єкти в Україні повинні функціонувати під повним суверенним контролем компетентних українських органів.

Резолюція також підтвердила мандат і безперервну роботу місії МАГАТЕ на ЗАЕС, попри постійні спроби Росії підірвати її діяльність. Присутність експертів Агентства означає, що кожен інцидент, кожен ризик і кожна атака будуть зафіксовані та винесені на міжнародний рівень.

Міністерство енергетики України розглядає цю резолюцію як важливий крок на шляху до відновлення ядерної безпеки. Україна наполягає на посиленні міжнародного тиску на Росію з метою повного та безумовного виконання всіх резолюцій МАГАТЕ та повернення ЗАЕС під контроль України.

Нагадаємо, 17 вересня на ЗАЕС представники МАГАТЕ зафіксували звуки обстрілів у безпосередній близькості до АЕС. Цей інцидент створює серйозні ризики для ядерної безпеки.

Також днями голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що на ЗАЕС уже порушено всі норми ядерної безпеки.