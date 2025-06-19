В США солдатам неожиданно дали лобстеров и стейки, что свидетельствует о возможном начале войны

Солдаты США в столовой. Иллюстративное фото: Минобороны США

Из-за обострения ситуации вокруг участия США в операции Израиля по атакам ядерных объектов Ирана аналитики стали отслеживать маркеры, которые могут указывать на участие американской армии в этом конфликте. Например, стали популярными отслеживание объемов заказанной пиццы в ночное время в Пентагоне или рацион армии США, ведь там неожиданно подали солдатам лобстеров и стейки.

Обзорный материал на эту тему сделал Фокус.

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Почему лобстеры и стейк — не добрый знак для воинов США

В соцсетях набирают популярность ролики, где бойцы армии США хвастаются тем, что их неожиданно угостили лобстерами и стейками, а это не стандартный рацион.

Ветераны и военные эксперты сообщают, что это плохой знак, ведь он свидетельствует, что солдат вскоре отправят на очень опасную миссию. Опытные военные называют этот "последний ужин" перед передислокацией к местам боевых действий.

О чем говорит "индекс пиццы"

С другой стороны, исследователи отслеживают количество заказов доставки пиццы в различные военные учреждения, в том числе в Пентагон. Утверждается, что чем больше пиццы заказали ночью такие структуры, тем больше людей работают сверхурочно, что свидетельствует о подготовке чего-то масштабного в военном плане.

Например, сообщалось о рекордном количестве заказов пиццы в Пентагоне перед израильским ударом по Ирану. Авторы аккаунта "Pentagon Pizza Report" в социальной сети X предполагают, что это может свидетельствовать о подготовке США к военному вмешательству.

Аналогичные наблюдения делались и раньше: перед вторжением США в Панаму (1989) и операцией "Буря в пустыне" (1991). Считается, что такая активность связана с необходимостью длительной работы сотрудников ЦРУ, Пентагона и Белого дома перед важными международными событиями.

Лобстеры и стейки появились в меню американских военных сравнительно недавно, в соцсетях отмечают, что перед Днем "Д", или перед высадкой союзных войск в Нормандии 6 июня 1944 года, солдатам подавали ванильное мороженое.

Однако официальные источники США отрицают связь между ростом количества заказов пиццы и военными действиями. Что касается лобстеров, то скептики отмечают, что их могли подавать и в честь 250-летия американской армии.

Ранее Дональд Трамп заявил, что время для принятия решения Ираном исчерпан. Он отметил, что давал Ирану 60 дней на размышления, что Иран согласится подписать безъядерное соглашение, но страна отказалась.

Также стало известно, что США привели в боевую готовность свои войска.