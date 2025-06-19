У США солдатам несподівано дали лобстерів та стейки, що свідчить про можливий початок війни

Солдати США у їдальні. Ілюстративне фото: Міноборони США

Через загострення ситуації навколо участі США в операції Ізраїля щодо атак ядерних об'єктів Ірану аналітики стали відстежувати маркери, які можуть вказувати на участь американської армії в цьому конфлікті. Наприклад, стали популярними відстеження обсягів замовленої піци у нічний час в Пентагоні або раціон армії США, адже там несподівано подали солдатам лобстерів та стейки.

Оглядовий матеріал на цю тему зробив Фокус.

Реклама

Читайте також:

Чому лобстери та стейк — не добрий знак для вояків США

В соцмережах набувають популярності ролики, де бійці армії США хизуються тим, що їх несподівано пригостили лобстерами та стейками, а це не стандартний раціон.

Ветерани та військові експерти повідомляють, що це поганий знак, адже він свідчить, що солдатів невдовзі відправлять на дуже небезпечну місію. Досвідчені військові називають цю "останню вечерю" перед передислокацією до місць бойових дій.

Про що говорить "індекс піци"

З іншого боку, дослідники відстежують кількість замовлень доставки піци до різних військових установ, в тому числі до Пентагону. Стверджується, що чим більше піци замовили вночі такі структури, тим більше людей працюють понаднормово, що свідчить про підготовку чогось масштабного у військовому плані.

Наприклад, повідомлялося про рекордну кількість замовлень піци в Пентагоні перед ізраїльським ударом по Ірану. Автори акаунта "Pentagon Pizza Report" у соціальній мережі X припускають, що це може свідчити про підготовку США до військового втручання.

Аналогічні спостереження робилися й раніше: перед вторгненням США в Панаму (1989) та операцією "Буря в пустелі" (1991). Вважається, що така активність пов'язана з необхідністю тривалої роботи співробітників ЦРУ, Пентагону та Білого дому перед важливими міжнародними подіями.

Лобстери й стейки з'явилися в меню американських військових порівняно нещодавно, у соцмережах зазначають, що перед Днем "Д", або перед висадкою союзних військ у Нормандії 6 червня 1944 року, солдатам подавали ванільне морозиво.

Однак офіційні джерела США заперечують зв'язок між зростанням кількості замовлень піци та військовими діями. Щодо лобстерів, то скептики зазначають, що їх могли подавати й на честь 250-річчя американської армії.

Раніше Дональд Трамп заявив, що час для прийняття рішення Іраном вичерпано. Він зауважив, що давав Ірану 60 днів на роздуми, що Іран погодиться підписати без'ядерну угоду, але країна відмовилась.

Також стало відомо, що США привели в бойову готовність свої війська.