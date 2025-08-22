Видео
Люди не могут дышать — металлургическая пыль накрыла Енакиево

Люди не могут дышать — металлургическая пыль накрыла Енакиево

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 14:26
Енакиево накрыла черная пыль — в городе неисправно работает металлургический завод
Вид на "Енакиевский металлургический завод". Фото: RFE/RL

Местные жители жалуются на густую красную пыль во временно оккупированном Енакиево Донецкой области. Она накрывает город из-за работы Енакиевского металлургического завода (ЕМЗ).

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации 22 августа.

Читайте также:

Енакиево накрыла черная пыль

В ЦПД рассказали, что из-за черной пыли, которая окутывает город, люди буквально задыхаются, а у некоторых даже появились симптомы астмы. В соцсетях также распространяют многочисленные видео, как над заводом поднимаются облака пыли.

Отмечается, что руководство завода оправдывается "поломкой импортного оборудования", которое должно было работать три года, но сломалось уже через год. При этом останавливать доменную печь № 5 оккупанты не хотят, чтобы не терять прибыли. Зато людям пообещали "временно снизить объемы выбросов" и со временем закупить новые клапаны.

"Проблема ЕМЗ в том, что он критически зависит от западного оборудования, которое Россия не способна закупить из-за санкций. Несмотря на это, оккупанты продолжают эксплуатировать завод, отравляя все вокруг. Цинизма ситуации добавляет факт, что год назад эту доменную печь после простоя торжественно запускал Путин по видеосвязи. Теперь же она стала источником экологического кризиса, от которого страдает местное население", — пояснили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним, ранее мы писали, что РФ урезает выплаты новобранцам из отдельных регионов. Из-за углубления финансовых проблем Россия вынуждена экономить даже на людях.

Также мы писали, что дефицит воды в оккупированном Донецке привел к появлению неожиданной рекламы. Местные бизнесмены начали дарить пятилитровую емкость с водой покупателям их продукции.

Донецкая область экологическая угроза оккупация ЦПД металлургия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
